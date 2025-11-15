Los cánceres diagnosticados en Málaga se reducirían un 30% sin tabaco

José Antonio Sau Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

El tabaco es el producto que más tumores provoca y mata a la mitad de quienes lo consumen, además de ser el responsable de dieciséis tipos de cáncer. Sin su consumo, se podrían reducir un 30% de los casos de cáncer, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) confirmados por fuentes sanitarias consultadas por SUR.

El año pasado se diagnosticaron en Málaga 10.044 cánceres, según el Observatorio de la AECC, de los que más de 3.000 podrían evitarse sin el tabaco. El catedrático de Epidemiología y Salud Pública del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Barcelona y coordinador científico de la estrategia contra el cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Josep M. Borràs, también lo deja claro en respuesta a la pregunta de cómo se puede prevenir esta enfermedad. «No fumar. Si se fuma, dejar de fumar en cualquier momento de su vida. Y, si no se fuma, no empezar a fumar en ningún momento de la vida. Eso es lo más importante. Con esto, simplemente, reduciríamos un 20% la mortalidad por cáncer en nuestro país», recalca.

Dieciséis tipos de cáncer

Asimismo, está detrás de dieciséis tipos de cáncer: fundamentalmente de pulmón, vejiga y casi todos los relacionados con cabeza y cuello (especialmente si se consume también alcohol, aunque hay otras causas como el virus del papiloma humano o una mala higiene bucal, así como no realizar actividad física y, en general, no se lleva un estilo de vida sano), explican fuentes sanitarias.

54,56% Jóvenes fumadores Personas entre 14 y 18 años que han probado los cigarrillos electrónicos. 80% Menores Casos de tabaquismo que comienzan antes de los 18 años. 14 años Es la edad de inicio de consumo de tabaco.

José Carlos Benítez es oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y un destacado investigador en el campo del cáncer de pulmón, cuyo día mundial se celebra este lunes, 17 de noviembre, y del que cada año se detectan en la provincia poco más de un millar de casos. «El cáncer de pulmón se asocia al tabaco en un 80% u 85% de los pacientes», recalca. Pero hay más causas que provocan el 20% restante de los cánceres de pulmón no causados por el tabaco: por ejemplo, el gas noble conocido como radón. «En Málaga, en concreto, no hay excesivamente. Por ejemplo, si nos centramos en la provincia, pues por la parte Ronda, por ejemplo, donde hay montañas, sí existe, dado que al final se asocia mucho a las zonas de granito, de canteras, etc.», explica el doctor Benítez, que además destaca la incidencia de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades como la tercera de las causas.

Pero hay motivos para la esperanza. La irrupción de nuevos tratamientos como la inmunoterapia, los avances farmacológicos y otros hitos de la investigación han propiciado que avance la supervivencia a cinco años en el último lustro. Si hace cinco años la supervivencia se situaba en el 10% de los pacientes, ahora ha alcanzado el 18% a cinco años. «La tendencia avanza», dice el doctor Benítez, quien añade: «Lo importante es que cada vez detectamos antes a los pacientes, por lo tanto ese porcentaje de supervivientes a largo plazo, en mi opinión, va a seguir subiendo», recalca, para indicar que la mejora de las expectativas de vida de los enfermos vendrá, sobre todo, gracias a la prevención y a la detección ultraprecoz.

El problema, hasta ahora, ha sido que más de la mitad de estos cánceres se detectan ya cuando la enfermedad viene acompañada de metástasis. «Si lo detectamos pronto y no tiene metástasis, ahí es donde podemos hablar de una opción de curación», reseña el doctor, quien aboga por instaurar un cribado en el cáncer de pulmón. Hay estudios que han demostrado que, con el cribado, podrían detectarse hasta un 2% de casos más. El doctor Benítez rechaza hablar de cronificación en esta enfermedad, aunque sí que «cada vez vemos más pacientes que tratamos más de dos, tres o cuatro años».

Existen, además, varias terapias que han cambiado la oncología con relación a este cáncer: una es la inmunoterapia. El doctor subraya que las células tumorales son atacadas por el sistema inmunitario para eliminarlas, aunque el tumor es capaz de desarrollar una serie de señales para defenderse y camuflarse con el fin de que no lo reconozcan. Algunos tumores, para defenderse, usan un marcador que se llama PD-L1, por lo que los medicamentos desarrollados bloquean ese escudo, permitiendo a las defensas corporales ver y destruir las células malignas.

Nuevas terapias

El doctor explica que, además de esta, se están desarrollando nuevos tipos de inmunoterapias, como los anticuerpos biespecíficos que bloquean otras vías de progresión del tumor.

Otro gran grupo son las llamadas terapias diana. Pone el ejemplo de la mutación que sufre el gen EGFR, de forma que combinando una pastilla con quimioterapia se ataca directamente a esta «proteína defectuosa, por tanto tengo la llave para apagar la célula y que pueda morir», entre otras muchas que atacan a mutaciones o alteraciones genéticas concretas del cáncer. Aquí es donde se juega la batalla por la cronificación de la enfermedad gracias a estos avances terapéuticos fundamentales que se han dado en la última década. El doctor, por último, se muestra preocupado por el consumo de cigarrillos electrónicos de la juventud, que puede ser positivo, en algunos casos, para la deshabituación tabáquica, siempre que luego no persista en el tiempo y afirma que algunos estudios que apuntan a que los tumores generados por esta práctica podrían ser mucho más agresivos.

La AECC pide que no se autoricen festivales de música patrocinados por compañías de cigarrillos electrónicos La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado recientemente la campaña 'Real Fest', que señala como una de las estrategias de la industria del tabaco y la nicotina el patrocinio de festivales de música para captar a los jóvenes. De hecho, la AECC reclama a las Administraciones Públicas que no concedan permisos para organizar eventos de esta naturaleza que patrocinen estos nuevos productos relacionados con la práctica del vapeo.La infancia y la adolescencia son etapas vulnerables en las que es más fácil adquirir conductas perjudiciales para la salud: el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años. En España, uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 18 años (54,6%) ha probado cigarrillos electrónicos. De esta manera, la AECC señala que los menores que consumen nuevos productos de nicotina tienen hasta el triple de posibilidades de consumir productos de tabaco en el futuro, es decir, estos productos son una puerta de entrada al tabaquismo.

