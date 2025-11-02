Buenos presupuestos de la Junta para Málaga

El año pasado se criticaba en este mismo espacio que la Junta de Andalucía había maltratado a Málaga en sus presupuestos, pues no se cumplían ... las expectativas que se habían creado con varios proyectos importantes para Málaga. Se le dio un merecido repaso. Pero por justicia este año hay que felicitar a la consejera de Economía, Carolina España, que sí se ha portado con las cuentas andaluzas para la provincia de Málaga. Más que nada porque las inversiones previstas han subido nada menos que un 40% en un año y son las más generosas desde que gobierna en la Junta de Andalucía el también malagueño Juanma Moreno. La cifra anunciada (después hay que estar atentos para ver si se ejecutan) son 737 millones de euros frente a los 524 del ejercicio anterior. La verdad es que suena bien, sobre todo porque va a suponer una inyección muy importante para la economía provincial. La mayor parte va a ir destinada a la construcción del IMEC, el centro de investigación y desarrollo de microchips, que va a marcar un antes y un después en el universo tecnológico de Málaga. Es la primera vez que este instituto sale de la localidad belga de Lovaina y para que no haya problemas se van a destinar los primeros 117 millones para levantarlo en el Málaga Tech Park, donde ya están reservados los terrenos. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto hay que tener en cuenta que tiene un coste de 615 millones de euros. Hay muy pocas inversiones de este calibre no ya a nivel provincial, sino nacional. Y está siendo una realidad, como también lo es el tercer hospital que Málaga lleva anhelando no años, sino décadas.

Más de uno pensábamos que eso jamás iba a llegar, porque las promesas incumplidas en este asunto han sido innumerables. Pues bien, las cuentas reflejan ya 30 millones de euros. Otra buena noticia para la provincia que viene acompañada también de la continuidad de las obras del metro, para lo que se van a destinar 51 millones. No hay que perder de vista que sin metro no puede haber nuevo hospital, porque la apertura del centro sanitario viene acompañada de que el suburbano esté listo para evitar el colapso de tráfico en la zona.

Sobre este particular, la Junta también incluye una partida para saber por dónde debe continuar este transporte que ha cambiado para bien la vida de los malagueños que tienen la suerte de tener una estación cerca de sus domicilios o de sus trabajos. Este proyecto tiene que estar durante años en los presupuestos, no se puede parar nunca. Tiene que ser una inversión recurrente si se quiere tener una movilidad sostenible en la capital y en las localidades cercanas a Málaga. Dure lo que dure, cueste lo que cueste. Es un proyecto verdaderamente estratégico para la gran ciudad en la que se ha convertido Málaga.

También hay dinero para la remodelación del Hospital Pascual, un proyecto que se le puede afear a Juanma Moreno si no comienzan las obras antes de que acabe la legislatura en la primavera del año que viene, más que nada porque fue una de las promesas anunciadas a bombo y platillo por el presidente andaluz en las pasadas elecciones. Después hay partidas que se sabe de antemano que no se van a gastar, como por ejemplo la del auditorio, que vuelve a aparecer en los presupuestos, pero que no se va a ejecutar porque no está asegurada la financiación conjunta del proyecto, debido a que el Ministerio de Cultura le está dando la espalda de una manera meridiana. No debe de estar muy contento el alcalde con uno de sus proyectos estrella, la creación de las plazas puente sobre el Guadalmedina, debido a que en los presupuestos sólo aparece una raquítica partida de un millón de euros, frente a un coste inicial de la primera fase estimado en 73,5 millones. De la Torre quiere la ayuda financiera de la Junta, que parece no estar muy por la labor en este asunto.

Ahora falta por saber qué idea tiene en la cabeza el Gobierno central. Málaga necesita un fuerte impulso inversor para intentar solventar sus problemas de movilidad y para ello es necesaria la aportación desde Madrid. Sólo se sabe que van a presentarlos, pero llevan con esa cantinela semanas y no acaba de llegar el momento en el que María Jesús Montero dé la cara. Habrá que estar atentos. Hasta ahora ya se saben los de la Junta y este año sí son buenos.