Arturo Bernal, Carolina España y Patricia Navarro, en la presentación del los presupuestos. salvador salas
Buenos presupuestos de la Junta para Málaga

JAVIER RECIO

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El año pasado se criticaba en este mismo espacio que la Junta de Andalucía había maltratado a Málaga en sus presupuestos, pues no se cumplían ... las expectativas que se habían creado con varios proyectos importantes para Málaga. Se le dio un merecido repaso. Pero por justicia este año hay que felicitar a la consejera de Economía, Carolina España, que sí se ha portado con las cuentas andaluzas para la provincia de Málaga. Más que nada porque las inversiones previstas han subido nada menos que un 40% en un año y son las más generosas desde que gobierna en la Junta de Andalucía el también malagueño Juanma Moreno. La cifra anunciada (después hay que estar atentos para ver si se ejecutan) son 737 millones de euros frente a los 524 del ejercicio anterior. La verdad es que suena bien, sobre todo porque va a suponer una inyección muy importante para la economía provincial. La mayor parte va a ir destinada a la construcción del IMEC, el centro de investigación y desarrollo de microchips, que va a marcar un antes y un después en el universo tecnológico de Málaga. Es la primera vez que este instituto sale de la localidad belga de Lovaina y para que no haya problemas se van a destinar los primeros 117 millones para levantarlo en el Málaga Tech Park, donde ya están reservados los terrenos. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto hay que tener en cuenta que tiene un coste de 615 millones de euros. Hay muy pocas inversiones de este calibre no ya a nivel provincial, sino nacional. Y está siendo una realidad, como también lo es el tercer hospital que Málaga lleva anhelando no años, sino décadas.

