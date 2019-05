«El PTA es un buen polo de atracción para las empresas alemanas» El embajador alemán en España, Wolfgang Dold, durante su visita a Málaga. / SUR Wolfgang Dold - Embajador de Alemania en España Repasa la actualidad y las posibilidades de la Costa del Sol en relación con el mercado empresarial germano con motivo de su visita a Málaga UWE SCHEELE / ANNA ERN MACÍAS Jueves, 30 mayo 2019, 00:56

Con motivo de su visita a Málaga, el embajador alemán en España, Wolfgang Dold, repasa la actualidad política nacional y las posibilidades de Málaga y la Costa del Sol en relación con el mercado empresarial alemán.

–¿Cuál fue su primera impresión del país y de su gente cuando en septiembre asumió su cargo como embajador en Madrid?

–Nada más llegar uno se da cuenta de que es un país profundamente marcado por la cultura, un país históricamente seguro de sí mismo. Luego uno se va a Segovia, Toledo y está totalmente impresionado. Cada ciudad tiene su propio mensaje e historia.

–¿Qué metas se marca?

–Quisiera conseguir que Alemania y España no sólo gocen de unas buenas relaciones –siempre las han tenido–, sino que estas relaciones también fuesen estructuradas. En eso estamos de acuerdo con el Gobierno español: Necesitamos consultas y coordinación periódicamente en ciertos temas, tanto a nivel de trabajo como visitas de ministros. Sólo habrá que seguir desarrollándolo.

–¿Cómo calificaría el papel de España dentro de la Unión Europea?

–España es un socio europeo muy cercano y esa alianza tiene diferentes raíces. Por ejemplo, la amistad entre Helmut Kohl y Felipe González que existía por encima de fronteras políticas. Fueron momentos determinantes en la historia de ambos países. Dentro de la UE, España juega un papel importante como uno de los países que realmente quiere empujar el proyecto europeo. España es muy pro-europea. Puede que los intereses no sean iguales a los de alemanes o franceses, pero tenemos en él un socio que quiere sostener a Europa de verdad. Con la salida o no del Reino Unido de la UE este papel aún se reforzará. En términos relativos, España ha ganado peso. Respecto al pensamiento central de la unidad europea estamos muy cerca de España.

–¿Es por eso que en los últimos meses las visitas de altos cargos políticos alemanes aumentan?

–Desde luego. Cuando se emprende el viaje como embajador, recibes instrucciones. Una de ellas fue: queremos una coordinación más estrecha con el socio español.

–¿Eso significa también una colaboración más estrecha entre los dos países en temas de inmigración?

–Exacto. En agosto, la canciller dijo que la relación llena de confianza entre España y Marruecos es un buen ejemplo para otros europeos y que en eso nos metemos gustosamente bajo la dirección española porque nos enseñan cómo se puede diseñar esta relación. Por supuesto, España tiene otras condiciones, porque aquí es donde llega la gente y sólo luego emigran a Alemania o Europa Central. Pero el interés en construir un diálogo sobre la cooperación con los países africanos de origen es el núcleo de una política migratoria correcta. Y en eso estamos de acuerdo con los españoles.

–¿Han cambiado las relaciones entre los dos países tras la toma de posesión de Pedro Sánchez?

–En el fondo no ha habido grandes diferencias con los distintos gobiernos. Yo no hago ningún comentario de carácter político cuando digo que el gobierno de Sánchez quiere hacer una política europea muy activa y se muestra muy comprometido. La reivindicación de 'Europa necesita más España' también significa que necesitamos una España activa. Independientemente del resultado de las elecciones a finales de abril, nosotros desde luego deseamos que siga esta contribución activa a Europa.

–¿También se pueden ampliar las relaciones económicas entre los dos países?

–Creo que sí. Somos el primer proveedor para España y el segundo comprador de productos españoles. O sea, tenemos una relación comercial relativamente grande e intensa. Y hay grandes inversores, 2.000 empresas alemanas con sede en España. Tampoco hay que olvidar las grandes inversiones en una instalación eólica-offshore que construyó una empresa española en el Mar del Norte.

–¿Qué sectores son de especial importancia?

–Considero muy importante que se colabore más en los ámbitos de investigación, desarrollo y alta tecnología. Tenemos excelentes científicos e investigación, tenemos también algunas colaboraciones pero más allá del intercambio normal entre universidades necesitamos tecnología punta. Podemos hacer más y creo que también está en el interés de España que en los ámbitos de investigación y desarrollo se avance más para que no sólo se produzca industrialmente sino también se desarrolle.

Buena conexión con Málaga

–Según su opinión, ¿Andalucía, y especialmente la Costa del Sol, son polos económicos atractivos?

–Hemos estado en el Parque Tecnológico y hemos hablado sobre el atractivo de Málaga como ubicación para científicos, start-ups o empresas de informática. Y hay varios puntos a favor: hay un aeropuerto con conexiones a todo el mundo y se llega rápido. También está el Colegio Alemán. Y eso son condiciones marco muy buenas para empresas alemanas e inversores. Y aún no he hablado del impresionante paisaje. La atracción como polo económico no sale sólo de puros números, sino también mirando al entorno: ¿Puede uno vivir a gusto, se puede llevar una buena vida con el dinero que se gana? ¿Cómo es la educación para los hijos?

–La Cámara de Comercio ha acogido un encuentro con empresas alemanas del ámbito de la informática, donde se hablaba precisamente sobre posibles inversiones aquí…

–Si se tiene, como por ejemplo en el PTA, una cierta masa crítica de empresas líderes, entonces se genera cierto efecto de bola de nieve que atrae a otros. En estos momentos hay cinco empresas alemanas ahí y, desde luego, podrían ser más. También está en nuestro interés promocionarlo. En Alemania nos quejamos de la falta de personal cualificado. Una cosa es tratar de atraer a la gente de alguna forma al país. La otra opción es ir a los países donde están estos profesionales. Siempre y cuando uno tenga bastante movilidad con su empresa. Esto desde luego sería una oportunidad para España.

–El mercado laboral de Alemania se diferencia totalmente de España, que sigue sufriendo un gran desempleo. ¿España podría aprender algo de la política laboral alemana?

–Yo soy un auténtico defensor de la formación profesional dual porque no es posible que todos vayan a la universidad sin saber qué perspectivas profesionales tendrán. Y tampoco la política debería mirar sólo en esa dirección, sino fomentar que las empresas estén dispuestas a pagar un sueldo desde el primer segundo. Yo creo que en eso aún hay grandes reparos en las empresas españolas. Ahí hace falta un cambio de mentalidad. También las empresas forman parte de la formación de los profesionales que necesitan. Esto es un arma muy eficaz contra el paro juvenil.

–En estos momentos, en la Costa del Sol viven unos 60.000 alemanes. ¿Cuál es su predicción para los años que vienen?

–El concepto de venir aquí en la tercera edad seguirá existiendo. También en los años venideros habrá muchos pensionistas alemanes con unos buenos ingresos. Por lógica, esta tendencia se mantendrá.

–Usted ha vivido en países muy distintos. ¿Cuál ha sido el cargo que más le ha marcado?

–Para cualquiera que trabaja en el Servicio de Asuntos Exteriores, el primer puesto tradicionalmente es el más importante. Nosotros fuimos a Nepal. Teníamos un hijo muy pequeño y llegamos de repente a ese país que nunca nos lo hubiéramos imaginado así. Por un lado una pobreza mordaz, ciudades pintorescas, condiciones higiénicas catastróficas, analfabetismo, por otro lado una cultura profunda, también la religiosidad y la tolerancia budista fueron impresionantes, el convivir entre la cultura hindú y la budista… Fueron tres años realmente interesantes y emocionantes. En Israel me ha impresionado mucho el contacto con nuestro propio pasado como alemán y me ha hecho pensar mucho. En mi primer puesto como embajador en Atenas estuve muy ocupado y requerido. Ahí me di cuenta que las predicciones de que en Europa, en principio, ya no harían falta embajadas porque todo se maneja en Bruselas, son totalmente falsas. En aquellos momentos, respecto a las relaciones bilaterales, estaba la cosa que ardía.