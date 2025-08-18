Bomberos de Málaga se desplazan a Ourense para ayudar en las labores de extinción de incendios
Un dispositivo formado por 15 efectivos del Consorcio Provincial y del Parque de Fuengirola colaborarán en la protección de viviendas y ofrecerán relevo al personal de la zona
SUR
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:15
España sigue ardiendo por noveno día consecutivo: todavía hay más de 40 incendios activos, cuatro muertos registrados y miles de evacuados. La ola de fuego ... sigue implacable en el noroeste y oeste peninsular, con Ourense, León, Salamanca y Cáceres en el ojo del huracán. Ante este panorama, un dispositivo de bomberos de Málaga ha decidido trasladarse este lunes hasta Ourense, donde se están registrando varios incendios forestales de gran magnitud, para colaborar en las labores de extinción.
El dispositivo, formado por 15 bomberos y un total de 6 vehículos: 3 camiones, 1 autobomba forestal pesada y 2 autobomba rural pesada junto con 3 vehículos ligeros, ha partido alrededor de las 9.00 horas desde Antequera.
La dotación desplazada está integrada por diez bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB Málaga) y cinco bomberos del Parque de Fuengirola, quienes tendrán como parque de referencia el de Verín.
El cometido de estos profesionales malagueños será «colaborar en las labores de extinción y, especialmente, apoyar en la protección de viviendas, contribuyendo también al relevo del personal de la zona. Todos ellos quedarán a disposición del mando único de emergencias para intervenir en lo que sea necesario».
