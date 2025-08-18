Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los bomberos que van a colaborar en las labores de extinción del fuego. SUR
Ola de incendios

Bomberos de Málaga se desplazan a Ourense para ayudar en las labores de extinción de incendios

Un dispositivo formado por 15 efectivos del Consorcio Provincial y del Parque de Fuengirola colaborarán en la protección de viviendas y ofrecerán relevo al personal de la zona

SUR

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:15

España sigue ardiendo por noveno día consecutivo: todavía hay más de 40 incendios activos, cuatro muertos registrados y miles de evacuados. La ola de fuego ... sigue implacable en el noroeste y oeste peninsular, con Ourense, León, Salamanca y Cáceres en el ojo del huracán. Ante este panorama, un dispositivo de bomberos de Málaga ha decidido trasladarse este lunes hasta Ourense, donde se están registrando varios incendios forestales de gran magnitud, para colaborar en las labores de extinción.

