Una brillante bola de fuego surca el cielo de Málaga y Granada

El meteroide, desprendido del cometa 1P/Halley, entró en la atmósfera a 243.000 kilómetros por hora y se extinguió en Villanueva de la Concepción

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 19:31

El cielo volvió a brindar este lunes un espectáculo para disfrute especialmente de los aficionados a la astronomía, y tuvo a Málaga como escenario. Una ... roca desprendida del cometa 1P/Halley generó una bola de fuego que pudo verse especialmente en el cielo en Málaga y Granada, aunque su gran luminosidad permitió que se divisara en gran parte de la Península Ibérica.

