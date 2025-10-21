Una brillante bola de fuego surca el cielo de Málaga y Granada

El cielo volvió a brindar este lunes un espectáculo para disfrute especialmente de los aficionados a la astronomía, y tuvo a Málaga como escenario. Una ... roca desprendida del cometa 1P/Halley generó una bola de fuego que pudo verse especialmente en el cielo en Málaga y Granada, aunque su gran luminosidad permitió que se divisara en gran parte de la Península Ibérica.

El fenómeno tuvo lugar a las 2:13 horas (hora local peninsular española) de este martes, 21 de octubre. Entró en la atmósfera a 243.000 kilómetros por hora y fue analizado por el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART. El experto explica que se trata de un bólido asociado a la lluvia de meteoros de las Oriónidas. Al chocar bruscamente contra el aire a gran velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente. Y esa incandescencia fue la que pudo verse en forma de una bola de fuego que se inició a unos 126 kilómetros de altura sobre Albuñuelas, en la provincia de Granada.

Desde ese punto avanzó hacia el oeste, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 83 kilómetros sobre la localidad malagueña de Villanueva de la Concepción. La bola destacó por mostrar varias explosiones a lo largo de su trayectoria y una intensa explosión final. Estas explosiones, que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca, provocaron aumentos súbitos de luminosidad, según Madiedo. Antes de extinguirse, recorrió en la atmósfera terrestre una distancia total de unos 84 kilómetros.

Esta bola de fuego ha sido observada por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón.

Se trata de la segunda bola de fuego que ha podido ser avistada con claridad en los últimos días en Málaga después de la que se vio el pasado sábado y que cruzó Marruecos.