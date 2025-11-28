El Black Friday marca este viernes el inicio de la temporada de compras navideñas

El Black Friday marca este viernes el inicio de la Navidad desde el punto de vista comercial. El viernes negro, tradición americana importada hace ya ... bastantes años, se presenta en la provincia con descuentos de hasta el 50 por ciento en multitud de pequeños comercios y grandes cadenas. La celebración coincidirá en la capital con la inauguración del alumbrado navideño, lo que creará un gran ambiente festivo desde primeras horas en el Centro.

Los malagueños esperan desde hace semanas la llegada de esta jornada de descuentos para realizar los primeros encargos navideños a Papá Noel y a los Reyes Magos. Tanto es así que serán los terceros que más gastarán de toda España. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Consumidores, los consumidores gastarán alrededor de 245 euros en compras, cifra sólo superada en Madrid y Barcelona. El estudio también indica que el 88% de las personas tiene previsto realizar alguna compra durante esta fecha.

En la provincia se sumarán a esta jornada prácticamente todas los centros comerciales, grandes cadenas y pequeños comercios de diferentes sectores. Los escaparates de las tiendas del Centro, de hecho, ya muestran desde hace días rótulos anunciando descuentos de hasta el 50 por ciento en artículos seleccionados. Y es que una de las realidades de esta jornada es que cada vez se prolonga más días y muchos incluso hablan ya de una 'black week'.

Una jornada de descuentos agridulce

Mientras los consumidores celebran esta jornada de descuentos para poder comprar a bajo precio, a muchos comercios no termina de resultarles atractiva al celebrarse en plena temporada alta. Tanto que un 30 por ciento de los pequeños comercios de la provincia han decidido no sumarse este año.

La federación Málaga Comercio prevé que las ventas aumenten un tres por ciento durante la campaña de Navidad

La presidenta de la federación Málaga Comercio, Lorena García, reconoce que el Black Friday lo ven «con cierto escepticismo porque se están anunciando campañas muy agresivas contra las que los pequeños comercios no podemos competir». En este sentido, considera que «existe una cierta competencia desleal» porque ellos no disponen de márgenes tan grandes como las cadenas.

En esta misma línea también se ha expresado el presidente de la Confederación Comercio Andalucía, Rafael Bados, quien ha advertido de que se trata de una campaña que «no está pensada para el pequeño y mediano comercio», al considerar que obliga a competir con ofertas que no puede asumir y adelanta compras que suelen concentrarse en diciembre.

Previsión para la Navidad

Pese a todo, el sector comercial de Málaga afronta la campaña de Navidad con optimismo y deseos de superación. A nivel provincial, Lorena García vaticina un aumento de la facturación en torno al tres por ciento durante todo el periodo. «Tenemos confianza porque cada vez hay más personas concienciadas sobre el valor que les aportamos».

Pese a ese dato genérico, añade que no todos los sectores están funcionando al mismo ritmo. Dice que a la tecnología le va actualmente mucho mejor que a la ropa y al calzado, a los que les está costando algo más cuadrar las cuentas. «Esperemos que se reactive un poco a partir de ahora porque estas ventas dependen mucho del clima».

Recuperando el estudio anterior, los malagueños serán los cuartos que más gasten de toda España durante las fiestas navideñas. La sociedad de consumidores apunta que estas serán las navidades más caras de la historia y que los malagueños gastarán una media de 1.527 euros. Según las previsiones, sólo serán superados por Madrid, Zaragoza y Vizcaya.

Por apartados, los malagueños gastarán 80 euros en lotería, 360 en alimentación, 366 en regalos, 322 en juguetes, 265 en ocio y 134 en otros conceptos.