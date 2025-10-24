Bisturí Solidario beca a un futuro neurocirujano liberiano que se forma en Tanzania: «Dedicaré mi vida a salvar otras»

La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario lleva años corriendo con los gastos de la formación de médicos africanos para que lleven esperanza a sus países. ... Es una obsesión de su presidente, el doctor y cirujano César Ramírez, que se implica personalmente mucho en estos proyectos. Los frutos se verán en los años venideros, cuando los sistemas de salud de esos países estén más preparados para afrontar los retos médicos. La organización ha becado ahora a un joven médico de Liberia que se forma en Neurocirugía en Tanzania, lo que lo convertiría en uno de los dos especialistas de su país.

Liberia (cinco millones de habitantes) sólo tiene un neurocirujano, lo que ha llevado a la fundación a dar un nuevo paso en su plan de acción «Ayuda a la formación», financiando los estudios de Siaffa Manga Sando. Este volverá luego a su país natal con el fin de ofrecer la mejor atención médica especializada a quienes tienen patologías cerebrales y medulares. Todo un reto.

Ampliar El joven médico participa en una operación. SUR

Siaffa siempre tuvo claro que quería ser médico. «Me gustaba ayudar a la gente y reducir su sufrimiento», explica el joven becado en una carta. Su vocación se consolidó en 2000, cuando su padre enfermó de una grave dolencia crónica y fue testigo de la desatención que sufrió por falta de conocimientos y de recursos de los sanitarios: «Decidí que dedicaría mi vida a salvar vidas y dar esperanza a los que no la tienen».

El único médico de su distrito rural

El joven se graduó el Medicina y fue asignado al distrito rural de Sanniquelle. Era el único médico disponible y, en ese puesto, se curtió de lo lindo y dio lo mejor de sí: realizó cesáreas, herniorrafias, apendectomías y otras operaciones, pero en muchas ocasiones debió derivar a pacientes graves a hospitales lejanos, con trágicos desenlaces en los traslados. «Aquello me hizo comprender la urgencia de adquirir más habilidades quirúrgicas, sobre todo en el campo de la Neurocirugía», dice.

Durante más de siete meses, el protagonista de esta historia ha trabajado codo con codo con el único neurocirujano de Liberia, asistiendo a cirugías de alta complejidad como derivaciones ventriculoperitoneales, reparaciones de mielomeningocele o craniectomías. Esta experiencia reforzó su convicción de que debía formarse en el extranjero para poder regresar preparado.

La fundación ha asumido los gastos de matrícula, manutención y estancia durante la residencia de Siaffa. El doctor César Ramírez, presidente de la fundación, explica: «Estamos ante un joven valiente, humilde y con un profundo sentido del deber. Siaffa representa a toda una generación de médicos africanos que, a pesar de las adversidades, quieren formarse para mejorar la vida de su gente. Con nuestro apoyo, contribuimos no sólo a su crecimiento profesional, sino al fortalecimiento del sistema sanitario liberiano».

Ampliar Otra imagen de Saffia operando. SUR

La Fundación malagueña, que lleva años formando a médicos africanos y organizando campañas quirúrgicas en distintos países del continente, ha apadrinado ya a varios jóvenes profesionales, como Fatu Massaley, futura cirujana general; Paul Clement Philly, residente en cirugía en Uganda; o Sekou Sonnie y Hyacinthe Diallo, estudiantes de Medicina y Enfermería, respectivamente.

«Serviré donde sea más necesario»

Con la ayuda de Bisturí Solidario, Siaffa Manga Sando podrá completar su especialización y regresar a Liberia para convertirse en uno de los pocos neurocirujanos del país. «Mi objetivo es servir donde sea más necesario y, algún día, enseñar a otros para que sigamos reduciendo el sufrimiento de las comunidades más vulnerables», afirma con determinación.

El doctor César Ramírez ha subrayado que este tipo de apoyos son posibles gracias a las empresas y particulares que colaboran con la Fundación a través de iniciativas como «Padrinos para un Bisturí Solidario»: «Cada aportación se traduce en una vida cambiada, en un profesional formado y en una esperanza renovada para miles de personas que hoy carecen de atención médica básica».

La Fundación continúa así reforzando su compromiso con África, demostrando que la educación y la solidaridad pueden transformar realidades y salvar vidas.