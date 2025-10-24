Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El joven Siaffa Manga Sando. SUR

Bisturí Solidario beca a un futuro neurocirujano liberiano que se forma en Tanzania: «Dedicaré mi vida a salvar otras»

El doctor César Ramírez asegura que esta iniciativa ha podido llevarse a cabo gracias al apoyo de empresas y particulares que colaboran con la fundación

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:10

Comenta

La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario lleva años corriendo con los gastos de la formación de médicos africanos para que lleven esperanza a sus países. ... Es una obsesión de su presidente, el doctor y cirujano César Ramírez, que se implica personalmente mucho en estos proyectos. Los frutos se verán en los años venideros, cuando los sistemas de salud de esos países estén más preparados para afrontar los retos médicos. La organización ha becado ahora a un joven médico de Liberia que se forma en Neurocirugía en Tanzania, lo que lo convertiría en uno de los dos especialistas de su país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  5. 5 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  6. 6 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  10. 10 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bisturí Solidario beca a un futuro neurocirujano liberiano que se forma en Tanzania: «Dedicaré mi vida a salvar otras»

Bisturí Solidario beca a un futuro neurocirujano liberiano que se forma en Tanzania: «Dedicaré mi vida a salvar otras»