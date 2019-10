Bendodo, partidario de «un acuerdo de gobierno» entre PP, PSOE y Cs como «mensaje de unidad»

Sobre la sucesión del alcalde: «No perdería ni un minuto»

Bendodo confesó que, pese a sus nuevas responsabilidades, continúa viviendo en Málaga, cuya actualidad sigue de cerca. Apuesta por «darle una vuelta» al ambicioso proyecto del auditorio defendido por el alcalde, Francisco de la Torre, «porque hay que pagarlo y mantenerlo», e imagina «una estructura moderna de bajo impacto pero rupturista, con un sello arquitectónico moderno», en el hueco del Astoria. Satisfecho de que las soluciones técnicas hayan desatascado los accesos al Parque Tecnológico, espera que algún día el metro llegue hasta sus instalaciones y destaca la necesidad de abordar la movilidad en la Costa hasta que se construya el tren litoral, otra realidad que parece lejana. Sobre el eterno debate acerca de la sucesión del alcalde, en cuyas quinielas figuró durante años, Bendodo opta por «no perder ni un minuto: mientras Paco quiera, tenga fuerzas, ganas e ilusión, el PP lo apoyará».

Menos contundente se mostró a la hora de valorar la posibilidad de eliminar el impuesto de plusvalías por herencia, insistiendo en la importancia de respetar la «autonomía» de los ayuntamientos, precisamente cuando De la Torre ha cedido a suprimirlo por plazos en un período de ocho años. En cuanto a la situación del Málaga Club de Fútbol, Bendodo lanzó un mensaje a Al Thani: «La ciudad le agradecería que dejase el club en manos de otras personas cuanto antes, pero quien venga, que lo haga con algo más que la intención de manejar una empresa, porque a este proyecto hay que ponerle cariño». El consejero de Presidencia desmintió tener la vista puesta en el despacho de Juanma Moreno: «No aspiro ni me veo capacitado para la Presidencia. Juanma y yo hacemos un magnífico tándem de lealtad mutua y es un gran reto trabajar para Málaga desde la Junta. Esta tierra no ha estado bien gobernada y me encanta en lo que estamos trabajando, es apasionante».