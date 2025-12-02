Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reparto de comida a personas sin hogar por parte de Cruz Roja. Salvador Salas

El Ayuntamiento de Málaga licita un concurso de dos millones de euros para la integración de personas sin hogar

El objetivo de la iniciativa, que sustituye el contrato vigente, es realizar la primera atención que efectúa Puerta Única y además conocer la dimensión exacta del problema en la ciudad

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:20

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso la atención que presta a personas sin hogar a través de Puerta Única, la institución que centraliza ... todos los servicios dirigidos a este desfavorecido colectivo y cuya central se encuentra en la calle Huerto de Monjas. El plazo de ejecución será de tres años y su cuantía, con impuestos, supera los 2,1 millones de euros para todo el periodo. El contrato vigente termina y de ahí la nueva licitación de los servicios técnicos y de apoyo para este servicio del Ayuntamiento que coordina la lucha contra el sinhogarismo, entendido éste, como define el Consistorio, como el que sufre «el conjunto de personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma».

