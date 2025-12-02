El Ayuntamiento de Málaga licita un concurso de dos millones de euros para la integración de personas sin hogar

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a concurso la atención que presta a personas sin hogar a través de Puerta Única, la institución que centraliza ... todos los servicios dirigidos a este desfavorecido colectivo y cuya central se encuentra en la calle Huerto de Monjas. El plazo de ejecución será de tres años y su cuantía, con impuestos, supera los 2,1 millones de euros para todo el periodo. El contrato vigente termina y de ahí la nueva licitación de los servicios técnicos y de apoyo para este servicio del Ayuntamiento que coordina la lucha contra el sinhogarismo, entendido éste, como define el Consistorio, como el que sufre «el conjunto de personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma».

En concreto, la iniciativa busca contratar los servicios técnicos y de apoyo específicos para, en una primera instancia de contacto con las personas en situación de calle, se las estudie, valore y se les propongan recursos que puedan requerir de entre los que hay disponibles en la ciudad de Málaga. Aquí se atenderán no únicamente a las personas que pidan ayuda de forma proactiva, sino también a las que estando en la calle se acerquen los técnicos en sus rastreos de la ciudad.

Uno de los objetivos del contrato es conocer cuántas personas sin hogar hay en la ciudad de Málaga en cada momento

Según establece el pliego, la contratación se realiza para fomentar la integración social de estas personas y atajar las causas que les han llevado a esta situación de extrema y máxima exclusión social. Los contratistas habrán de diseñar, planificar, establecer, dirigir y ejecutar y hacer seguimiento planes individualizados de integración social. El fin último del contrato es la incorporación de estas personas, como ciudadanos que son de pleno derecho, en la sociedad, facilitándoles y ayudándoles a su integración y participación, prestándoles o cubriéndoles además de sus necesidades más vitales, actuaciones técnicas de atención e intervención social.

Red de plazas y atención en la propia calle

El proyecto municipal denominado 'Puerta Única' está formado y ejecutado por diferentes asociaciones y entidades de la capital. Ahí se dan cita la mayor parte de las organizaciones del tercer sector que operan en la ciudad. Además, cuenta con una red de plazas que se pone a disposición de las personas en situación de calle de acuerdo con los diferentes perfiles de las personas que se encuentran en esta situación. Precisamente, el contrato que se licita busca contar con los servicios y los profesionales que se encarguen de esa primera atención a quienes sufren sinhogarismo en la ciudad de Málaga y puedan salir de esa situación de grave desarraigo y máxima exclusión social. De lo que se trata es de que los servicios contratados realicen esa primera valoración y diagnóstico de la situación de las personas.

Los doce técnicos que formarán parte de la plantilla se encargarán de coordinar las plazas disponibles para adaptarlas a los perfiles de los usuarios

Los servicios buscan, además de facilitar ese primer contacto, atención y apoyo social que precisan las personas, también persigue conocer el número real de afectados en la ciudad de Málaga por esta realidad en todo momento, estar atentos a su evolución y a los cambios que en las personas que se integran se producen. De hecho, los servicios contratados coordinarán la primera atención en calle para las personas sin hogar, para acercarlas a los servicios que pueden arrancarlas de esa situación.

Pero también los servicios contratados se dedicarán a gestionar la red existente de plazas en coordinación con las entidades que la integran.

Los servicios a prestar requieren un total de doce profesionales a jornada completa. Se trata, en concreto, de tres trabajadores sociales, tres psicólogos, un mediador; dos monitores; un auxiliar administrativo; y dos controladores de acceso.