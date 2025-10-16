Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las matriculaciones de vehículos eléctricos se han duplicado este año en Málaga. SUR

Las ayudas por compra de coches eléctricos en Andalucía, camino de agotarse otra vez en sólo una semana

De los 13 millones de euros extra que la Junta inyectó hace unos días, sólo queda poco más de un millón. Las de los cargadores sí tienen remanente

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Ha pasado sólo una semana desde que la Junta de Andalucía inyectara dinero extra a las ayudas por la compra de un vehículo eléctrico o ... híbrido enchufable. El Plan Moves III había desbordado expectativas. Los 40 millones de euros iniciales se agotaron y hubo que añadir 13 más, detraídos de la bolsa de ayudas para cargadores, mucho más holgada. Pues de ese extra, apenas quedan ya 1,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

