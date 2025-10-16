Las ayudas por compra de coches eléctricos en Andalucía, camino de agotarse otra vez en sólo una semana

Ha pasado sólo una semana desde que la Junta de Andalucía inyectara dinero extra a las ayudas por la compra de un vehículo eléctrico o ... híbrido enchufable. El Plan Moves III había desbordado expectativas. Los 40 millones de euros iniciales se agotaron y hubo que añadir 13 más, detraídos de la bolsa de ayudas para cargadores, mucho más holgada. Pues de ese extra, apenas quedan ya 1,2 millones de euros.

Son datos extraídos de la propia web de la Agencia Andaluza de la Energía, que revela que el apartado de cargadores suma aún 6 millones de remanente.

El plan

El plazo para el Moves III de 2025 se abrió el 15 de julio para toda Andalucía y en algo más dos meses los fondos quedaron agotados. El hecho de que se abriera tarde la 'ventanilla' y la fiebre por los coches menos contaminantes han contribuido a este fenómeno también influenciado por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Y, una clave: la venta de coches eléctricos se ha disparado un 115% en Málaga en lo que va de año.

El día 8 de octubre la Junta amplió en 13,36 millones las ayudas a la compra. Hasta esa fecha se han presentado casi 10.200 solicitudes, de las que unas 1.900 se encontraban en lista de espera. Y ha sido dicha lista de espera la que ha motivado su rápido agotamiento de nuevo.

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, decidió redistribuir los fondos de este programa, dotado en su conjunto con 66,78 millones. Así, Andalucía se va a destinar en todo el año en curso un total de 53,42 millones a la adquisición de vehículos eficientes (línea 1), lo que supone el 80% del total de los fondos consignados, y un total de 13,35 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga (línea 2).

Lista de espera

¿Qué pasa si solicito una ayuda y el presupuesto está agotado? Se habilita lista de espera y se respeta el orden de presentación.

¿Cuáles son los vehículos con derecho a ayudas? En el caso de los de pila combustible o hidrógeno, oscila entre los 4.500 y los 7.000 euros en función de si es sin achatarramiento del vehículo anterior o no. Para coches eléctricos puros e híbridos enchufables con entre 30 y 90 kilómetros de autonomía la horquilla es de 2.500 a 5.000 euros. En este caso, el límite de venta es de 45.000 euros (53.000 en el caso de contar con 8 ó 9 plazas).

Si hablamos de furgonetas eléctricas, híbridas enchufables o de hidrógeno con más de 30 kilómetros de autonomía, el rango es de 7.000 a 9.000 euros.

Para las motos, por su parte, hay si tienen una potencia igual o mayor de 3kW y más de 70 kilómetros de margen entre 1.100 y 1.300 euros. Eso sí, el límite de precio de venta es hasta 10.000 euros.

Demoras

Ha sido habitual en todas las ediciones de este plan por parte del sector de la automoción la reclamación de más agilidad en las ayudas. En ocasiones, las demoras en los cobros han sido hasta de dos años. Vincular la ayuda al momento de la compra es una de las propuestas que han realizado entidades como la Asociación Malagueña de Automoción (AMA). Su presidente, Carlos Oliva, confirma la eclosión de los coches eléctricos y que hay muchos compradores en lista de espera para las ayudas.

También hay otro tipo de ventaja, vía IRPF, con un 15% de desgravación. Son compatibles y se fija un límite máximo de 3.000 euros de desgravación. La base máxima de deducción es de 20.000.

En Málaga, el 2025 está siendo un buen año para los vehículos ecológicos. El bloque de los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables suma 13.627 unidades, un aumento del 51%. Grandes caídas de los gasolina y diésel, con caída del 10,8 y 47,3 respectivamente. Fueron 5.706 matriculaciones en el primer caso y 555 en el segundo.

Concretando en los ecológicos, los híbridos siguen copando la mayor cuota de mercado: 6.707 matriculaciones, con un aumento del 30% interanual. En segundo lugar, se sitúan los eléctricos, con 1.976 adquisiciones que implican un aumento exponencial del 105%. Adelantan a los híbridos enchufables, con 1.631 matriculaciones (30% de incremento).