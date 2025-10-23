Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El objetivo es que grandes convoyes como el de la imagen puedan circular por Málaga. SUR

Así avanzan las obras de la autopista ferroviaria en Málaga: ampliación de túneles y electrificación

El objetivo final es el de tener capacidad para enormes convoyes a los que subir trailers y trazar una línea de alta capacidad para mercancías que conecte con Zaragoza y frontera francesa

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La línea ferroviaria Bobadilla-Ronda-Algeciras está sin electrificar y tiene condiciones obsoletas. Es uno de esos viejos proyectos que han vivido décadas en los ... cajones ministeriales pero que, por fin, se desperezan. Ahora mismo circulan por este recorrido trenes de pasajeros, pero la idea es aprovechar los grandes nodos logísticos del puerto de Algeciras y del Puerto Seco de Antequera para conectar con Madrid, Zaragoza y la frontera francesa. Todo lo que se está haciendo es, por sintetizar mucho, preparar el recorrido para enormes convoyes sobre los que subir grandes camiones. Para eso hace falta construir apartaderos que permitan una mejor gestión del tráfico y eviten bloqueos en caso de averías, aumentar los gálibos de túneles y, por supuesto electrificar. El procedimiento administrativo, y sobre todo ambiental, ha sido un calvario.

