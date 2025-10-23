Así avanzan las obras de la autopista ferroviaria en Málaga: ampliación de túneles y electrificación

La línea ferroviaria Bobadilla-Ronda-Algeciras está sin electrificar y tiene condiciones obsoletas. Es uno de esos viejos proyectos que han vivido décadas en los ... cajones ministeriales pero que, por fin, se desperezan. Ahora mismo circulan por este recorrido trenes de pasajeros, pero la idea es aprovechar los grandes nodos logísticos del puerto de Algeciras y del Puerto Seco de Antequera para conectar con Madrid, Zaragoza y la frontera francesa. Todo lo que se está haciendo es, por sintetizar mucho, preparar el recorrido para enormes convoyes sobre los que subir grandes camiones. Para eso hace falta construir apartaderos que permitan una mejor gestión del tráfico y eviten bloqueos en caso de averías, aumentar los gálibos de túneles y, por supuesto electrificar. El procedimiento administrativo, y sobre todo ambiental, ha sido un calvario.

Subir camiones de grandes dimensiones a un tren es una de las bases de los nuevos modos de transporte en Europa. Se quitan muchos tráilers de las carreteras; éstos ahorran kilómetros y emisiones, y se gana en competitividad. De hecho, el propio Puerto de Málaga trabaja en pedir la ampliación de los túneles del Chorro, en la línea convencional que iba a Madrid, para tener capacidad operativa para grandes mercancías en los terrenos a los que aspira, en el marco de la operación del futuro Auditorio de la Música, en el Tarajal.

Electrificación

En este contexto, Adif acaba de sacar a concurso la redacción de los proyectos del punto estratégico para dar electricidad al recorrido por la provincia de Málaga: la subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación asociados y del telemando de energía del tramo, de 70 kilómetros. El presupuesto base supera los 795.000 euros y hay un plazo de año y medio.

La electrificación de la totalidad de la línea Bobadilla-Algeciras a lo largo de sus 176 km es una de las principales actuaciones dentro del proceso de modernización en marcha. De manera complementaria está en fase de licitación la ejecución de las obras tanto del proyecto de la subestación de Marchenilla (Castellar de la Frontera) y los centros de autotransformación asociados para el tramo Ronda-Algeciras, como del proyecto de telemando de este mismo tramo.

795.000 euros es el presupuesto base y hay un plazo de ejecución de año y medio

Por su parte está en fase de redacción el proyecto de electrificación para la ejecución de la catenaria del tramo Bobadilla-Ronda, complementario con las actuaciones anteriores.

Adif avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. Adif ha movilizado ya unos 400 millones de euros en este proyecto.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica: conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país. Además, acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo.

Ampliación de túneles

Como principales actuaciones en marcha se trabaja en la renovación de la vía entre Bobadilla y Ronda con una inversión de 52,8 millones de euros. Además, Adif ejecuta las obras para la consolidación y estabilización de la ladera en la que se ubica la plataforma ferroviaria situada entre los municipios de Almargen (Málaga) y Setenil (Cádiz) y para la adaptación de gálibos en los 21 túneles de la línea a las dimensiones requeridas por los semirremolques que utilizarán el servicio de AF. Ambos trabajos se desarrollan con una inversión de 66,6 millones de euros.

Mientras se completan estas obras, el plan de modernización avanza en otros ámbitos como la renovación de sistemas, supresión de pasos a nivel, señalizaciones...

El Gobierno, por último, confía en obtener fondos comunitarios de la línea FEDER.