Imagen del bus calcinado IDEAL
Sin daños personales

El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada

Los jugadores del cadete autonómico del CD 26 de Febrero pudieron abandonar el vehículo por su propio pie antes del incidente, por lo que no hay heridos. Viajaban 21 jugadores y una decena de padres

Pedro Luis Alonso, Sara Bárcena Hernández y Sandra Martínez

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:04

Enorme susto este sábado para la expedición del club malagueño CD 26 de Febrero que viajaba por carretera hacia Jaén para disputar un partido de ... fútbol. Una avería ha provocado sobre las 14.30 horas que el vehículo saliera ardiendo en plena autovía A-92 en la provincia de Granada, aunque por los ocupantes pudieron abandonar por su propio pie el bus antes del incidente y no hay ningún herido. Según informaron desde el propio club, el equipo que viajaba es el Cadete Autonómico y todos han sido reubicados ya en otro vehículo y han continuado el viaje hacia Jaén sin incidencias.

