El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada

Enorme susto este sábado para la expedición del club malagueño CD 26 de Febrero que viajaba por carretera hacia Jaén para disputar un partido de ... fútbol. Una avería ha provocado sobre las 14.30 horas que el vehículo saliera ardiendo en plena autovía A-92 en la provincia de Granada, aunque por los ocupantes pudieron abandonar por su propio pie el bus antes del incidente y no hay ningún herido. Según informaron desde el propio club, el equipo que viajaba es el Cadete Autonómico y todos han sido reubicados ya en otro vehículo y han continuado el viaje hacia Jaén sin incidencias.

Ya desde Jaén y a punto de empezar el partido, el delegado del equipo relataba a este periódico lo ocurrido. «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces, y a la altura de Albolote empezó a echar humo blanco, así que el chófer paró y, al rato de estar allí, con los jugadores en el arcén, empezó a echar fuego por la zona del motor, en la puerta trasera, y se ha calcinado», relató Alejandro Muñoz, delegado del equipo, al frente de una expedición de 21 jugadores «más nueve o diez padres».«Hemos empezado a quitar maletas rápidamente entre tres o cuatro personas y en menos de una hora ha llegado otro autobús», añadió Muñoz, y afortunadamente el problema logístico no ha sido óbice para que el equipo haya comenzado en hora esta tarde (a las 18.00) su duelo ante el Atlético Jaén, en el Sebastián Barajas de la capital de provincia andaluza, de Cadete Autonómico, con niños en torno a los 15 y 16 años.

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 15.05 horas de este 20 de septiembre. El conductor de un autobús, al percibir que este estaba averiado, había tenido que parar en el arcén, en el kilómetro 240 de la A-92 hacia Granada, cerca de la salida de Albolote, en el cruce con la GR-30 sentido Jaén, según informa Ideal.

Nada más estacionar, el autobús ha empezado a arder, pero ha dado tiempo a que todos los pasajeros salieran por su propio pie. Conductores que han presenciado el suceso cuentan que se encontraban en el arcén, varios metros más adelante, mientras las llamas hacían caer la parte trasera del vehículo, que ha quedado totalmente destrozado.