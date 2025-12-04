Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Organizaciones benéficas de Málaga piden recursos y más voluntarios para poder seguir trabajando

Salvador Salas

El Aula de Cultura de SUR que organiza este periódico con Cervezas Victoria y Fundación Unicaja da voz a la red de solidaridad que presta apoyo a los pobres, a los sinhogar, a los enfermos y a los solitarios

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:38

Comenta

Una casa que acoge a familias con hijos hospitalizados; un ejército de voluntarios que acompaña a mayores que viven solos y no tienen redes sociales, ... de las reales, no de las de internet; un banco de alimentos que también inserta laboralmente y educa a sus beneficiarios; quienes dan de desayunar y de comer a los más invisibles de la sociedad, al último escalafón de la estructura social; el gran entramado que conforman todas las parroquias de España; o la institución que provee de fondos y de estructura a prácticamente la totalidad de iniciativas sociales que hay en la provincia... Esta media docena de organizaciones, Casa Ronald McDonald de Málaga, Fundación Harena, Banco de Alimentos de Málaga, Ángeles de la Noche, Cáritas Española y Fundación Unicaja fueron los protagonistas de una tarde muy especial, de una sesión algo atípica del Aula de Cultura de SUR que organiza este periódico en colaboración con Cervezas Victoria y Fundación Unicaja y que quiso rendir homenaje al tercer sector malagueño, y a quienes sostienen las redes de solidaridad tejidas en Málaga, sus voluntarios, en su día, que se celebra este viernes, 5 de diciembre.

