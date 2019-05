Asaja urge a hacer realidad el recrecimiento del embalse de La Concepción La organización agraria incluye entre sus alegaciones al Plan Hidrológico 2021-2027 el trasvase de Iznájar y la corrección de los vertidos salinos en el Guadalhorce A Sábado, 25 mayo 2019, 00:35

Peláez. La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja-Málaga) ha presentado 24 alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuencas Mediterráneas para el periodo 2021-2027.

Así, en el caso de la Costa del Sol Occidental, Asaja ha incluido como alegación el recrecimiento de La Concepción. «Este proyecto se encuentra igual desde hace años. No se ha avanzado nada. La revisión del plan lo contempla para el horizonte 2027, con un presupuesto de 210 millones de euros a cargo del Estado, de los que 105 deberán estar invertidos antes de 2021, es decir antes de tres años, lo que parece poco probable teniendo en cuenta que ahora se estudia el impacto ambiental, y no se ha comunicado a Bruselas ni importe, ni calendario, ni fecha de ejecución», ha explicado el técnico de Asaja, Benjamín Faulí. Según Asaja, este proyecto no puede esperar a 2027 dado el crecimiento de población que está registrando la Costa del Sol y las necesidades de regadío.

También considera necesaria la conexión reversible del abastecimiento entre la Costa occidental y Málaga, y que se aclare si se sigue adelante con la desaladora de Fuengirola y las presas en el Alaminos (Fuengirola) y en el río Ojén. Por lo que se refiere a la comarca Norte de Antequera, exigen ampliar la transferencia de recursos de Iznájar a una dotación para riego de apoyo de los cultivos de regadío de la zona. En Guadalhorce, que se corrijan los vertidos salinos, y en la Axarquía que se incremente de superficie regable y regulen los regadíos por encima de la cota 140.