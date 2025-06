Angelines Morales: «Cada vez hay más espacio para que la voz de la mujer sea escuchada en la Iglesia»

El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, ha nombrado a Angelines Morales como presidenta de la Acción Católica General (ACG) de Málaga. Es miembro de ... la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús de Málaga, enfermera de profesión y doctora en Ciencias de la Salud.

-¿Cómo ha recibido este nombramiento?

-Ha sido muy significativo que el nombramiento lo hiciera en días previos a la Solemnidad de Pentecostés, en las que recordamos el punto de partida de la acción evangelizadora de los laicos, esa Iglesia que empieza a ponerse en camino y esa fecha en la que tomamos conciencia y renovamos nuestro compromiso. Un momento para pedirle al Espíritu que nos dé la fortaleza para continuar con esa tarea que tiene la ACG en la diócesis de Málaga. Me sumo a un gran equipo que ya lleva una andadura, y a una serie de realidades parroquiales que también tienen un gran camino realizado.

-Este nombramiento viene acompañado por otros cambios dentro del equipo, ¿no es así?

-Así es. Se incorpora Agustín Ortega, laico de la parroquia de Santa María de la Amargura, y asume la responsabilidad del Sector de Adultos. También se abre una nueva área de Presencia Pública, cuya responsabilidad toma un matrimonio: Juan Gordillo y Carmen María Bosque, que pertenecen a la parroquia del Salvador, en Málaga, y a la de Cuevas Bajas, su pueblo. Y tenemos otra incorporación más al equipo. Se trata de Mario Cabrera, de la parroquia de San Ramón Nonato, que está a la cabeza de la experiencia Cuatro40, el proyecto de primer anuncio que ofrece ACG en las parroquias. Así que me uno a un equipo con gente nueva y gente que continúa pero de aquí nadie se va, cambian las tareas, pero todos sumamos.

-Ha sido responsable de Adultos de la Comisión Permanente de ACG en España y, con anterioridad, responsable de Jóvenes de ACG en Málaga. ¿Siempre disponible para el servicio?

-Bueno, a veces me resisto, no creas (ríe). Pero bueno, una se pone a disposición, en oración, y en discernimiento vas viendo cómo el Señor va poniendo delante de ti un camino y que, a través de la Iglesia te va haciendo llamadas y este servicio va creando historia contigo. Te pones en manos de Dios y dices: «Me pongo a disposición y sé que todo esto tiene algo bueno para mí». Eso es muy bonito porque al donarte, creces. Y no podemos olvidar que nunca vamos solos, sino que en estas encomiendas eclesiales caminamos con otros hermanos y vives experiencias preciosas.

-¿Qué retos diría Angelines que tiene la ACG en Málaga, en la actualidad?

-Realmente, la Acción Católica General asume los propios retos de la propia Iglesia diocesana de Málaga. ¿Cuáles son? En primer lugar, diría que la evangelización, el cómo llegar a tanta gente que no conoce a Jesucristo y que están sedientos de trascendencia, de vida espiritual, de encontrarse con ese Dios que les quiere y les elige y les hace descubrirse como hijos de Dios. En segundo lugar, el reto de la parroquia como ese espacio natural donde poder madurar y desarrollar el ser discípulo misionero al que todos los bautizados estamos llamados; y que la parroquia pueda ofrecer al laicado las herramientas necesarias para que puedan crecer en la fe. Por último, el reto de la vivencia comunitaria, de que nos reconozcan como un instrumento, una herramienta al servicio de la Iglesia, que quiere crecer en comunión con todos.

-La tercera mujer presidenta consecutiva en ACG en Málaga. ¿Un cargo muy femenino?

-Eso parece, que las mujeres somos valientes (ríe). También puede ser un signo, es decir, que el Espíritu va hablando y nos va dando espacio para que la voz de la mujer pueda ser escuchada. Las anteriores presidentas: Cristina Vera, de la comunidad de Nuestra Señora de la Amargura; y María Victoria Ramos, de la de la Victoria, son mujeres maravillosas y creyentes de las que he aprendido muchísimo. Nos hemos encontrado en este camino y hemos llegado a ser amigas. Hemos encontrado un espacio en el que reconocernos como mujeres con la mismas intuiciones, con llamadas parecidas, parecidas preocupaciones por nuestra Iglesia y parecidas necesidades para poder desarrollar esa vocación. Son un regalo.

-Angelines, si tuviera que definirse en pocas palabras, ¿cómo lo haría?

-Creo que como una persona muy inquieta y muy curiosa que creo en la búsqueda que el Señor ha puesto siempre en mi corazón. Él va poniendo propuestas delante de mí y voy descubriendo que hay mucho más y que hay que continuar. Creo que soy una persona entusiasta que me ilusiono y disfruto trabajando con otros. Una mujer esperanzada y cada vez con más confianza en Dios. Como todos, a veces puedo parecer muy valiente pero tengo mis miedos, mis dudas... Aunque sin perder la ilusión y la alegría... Y así seguimos adelante porque, si de algo puedo servir, en los dos sentidos de la palabra, el de ser útil y el de ponerme al servicio del otro, aquí estoy para lo que pueda construir, aportar y sumar.