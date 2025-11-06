Ana Carmen Mata asegura «no temer» a que Ángel Nozal le compita la alcaldía con un partido independiente

La actualidad política en Mijas está marcada por la reciente salida del PP de Ángel Nozal. Una decisión que él mismo anunció el pasado ... domingo, argumentando «discrepancias» con la actual regidora y ya excompañera de partido, Ana Carmen Mata. Un hecho que pone fin a una relación tensa entre Nozal y el PP, un binomio antaño garantía de victoria electoral en Mijas, pero que se fue diluyendo en los últimos años hasta el punto de que los populares perdieran la alcaldía al PSOE. En manos ahora de Ana Carmen Mata, fue ella misma quien valoró lo sucedido y lo hizo en el plató de 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de SUR, Manolo Castillo. Con la posibilidad de que Nozal presente una candidatura al frente de un partido independiente en las próximas municipales sobre la mesa, Mata aseguró «no temer» a Nozal ni a nadie.

Después de recibir críticas por parte del exalcalde del PP, en desacuerdo con la manera de gestionar el Ayuntamiento, «diametralmente opuesta» a sus principios y formas de hacer las cosas, Mata optó por no replicar estos ataques de manera directa y se limitó a resaltar la labor de Nozal cuando éste aún era alcalde de Mijas. «Fue importante para el desarrollo del municipio», aseguró.

Para la actual regidora, así lo aseguró, su foco está puesto en trabajar para el bienestar de los mijeños. Evitando profundizar en rencillas partidistas, sí deslizó que la baja de Nozal era un paso que se podía intuir desde hace tiempo. A pesar de dar a entender una clara desconexión entre ambos, sí aseguró que había mantenido varias reuniones con él para trabajar asuntos concretos que competen a la alcaldía.

Preguntada por los principales logros desde que es alcaldesa, Mata destacó la implantación de la administración electrónica en Mijas. «Por fin, los mijeños pueden realizar ahora todas sus gestiones a través del móvil», aseguró. Además, se mostró satisfecha por poner en carga «por primera vez en 20 años suelo para que se construya VPO». En concreto, apuntó a que se levantarán unas 550 viviendas asequibles, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, en los próximos años.

Burro-taxi

La alcaldesa también abordó el futuro del burro-taxi en Mijas. Con la decisión del Ayuntamiento de Málaga de prescindir de los coches de caballos para turistas muy reciente, Mata aseguró que ésta no afecta al planteamiento que tiene el Ayuntamiento mijeño, que sí apuesta por de manera clara por el mantenimiento del burro-taxi. Eso si, remarcó que los propietarios tienen que cumplir con todo lo que marca la ley de bienestar animal.

Mata también habló del modelo de ciudad que quiere para Mijas. En este sentido, dibujó un municipio que sea «accesible y que sea querido por todos». Repitió en varias ocasiones que «Mijas hay que verla con la perspectiva de una ciudad grande» y abrió las puertas a inversores interesados en crear un centro comercial o a apostar por mejorar las infraestructuras deportivas de Mijas. En general, aseguró que el municipio tiene mucho pote