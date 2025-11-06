Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Carmen Mata, alcaldesa de Mijas.

Ana Carmen Mata, alcaldesa de Mijas. Salvador Salas
Ana Carmen Mata asegura «no temer» a que Ángel Nozal le compita la alcaldía con un partido independiente

La alcaldesa de Mijas sostiene que el exalcalde fue «importante» para el desarrollo del municipio y evita replicar las críticas que sobre su gestión

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:04

La actualidad política en Mijas está marcada por la reciente salida del PP de Ángel Nozal. Una decisión que él mismo anunció el pasado ... domingo, argumentando «discrepancias» con la actual regidora y ya excompañera de partido, Ana Carmen Mata. Un hecho que pone fin a una relación tensa entre Nozal y el PP, un binomio antaño garantía de victoria electoral en Mijas, pero que se fue diluyendo en los últimos años hasta el punto de que los populares perdieran la alcaldía al PSOE. En manos ahora de Ana Carmen Mata, fue ella misma quien valoró lo sucedido y lo hizo en el plató de 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de SUR, Manolo Castillo. Con la posibilidad de que Nozal presente una candidatura al frente de un partido independiente en las próximas municipales sobre la mesa, Mata aseguró «no temer» a Nozal ni a nadie.

