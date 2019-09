El alga invasora asiática ahoga los caladeros de pesca de Estepona, Marbella y Fuengirola Imagen de la playa Velerín de Estepona este verano tras uno de los arribazones del alga asiática sufrido por el litoral de este municipio. / CH. MÁRQUEZ Más de 4.250 toneladas han sido retiradas este verano de las playas de la Costa del Sol, donde ya comienza a provocar las quejas de los usuarios AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 2 septiembre 2019, 00:14

«Necesitamos un milagro de la Virgen del Carmen para que quite este alga invasora». El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Estepona, Pedro Benzal, no oculta el pesimismo que se extiende irremediablemente en el sector pesquero, ya no sólo de esta localidad costasoleña, sino también de Marbella y Fuengirola. La razón es un alga invasora de origen asiático, la 'rugulopterix okamurae', que está obligando a artes de pesca como el trasmallo e incluso al arrastre a tener que dejar de faenar en los calderos habituales de estas flotas. La abundancia de este alga en el litoral es tan elevada que muchos armadores mantienen sus barcos amarrados. «Este alga hace que se rompan las redes. Se hacen polvo. En el caso del trasmallo las artes se llenan y es imposible pescar. Los barcos no pueden ni sacar la red. En el arrastre sucede lo mismo. Las embarcaciones sólo pescan algas. Estamos desesperados», explica Benzal.

Sin embargo, la pesca no es el único damnificado de esta invasión. También el sector turístico comienza a verse salpicado. Ayuntamientos como los de Estepona y Marbella han tenido que establecer dispositivos de limpieza diarios para retirar las algas que son arrastradas hasta las playas, con las consiguientes quejas por parte de los turistas y usuarios de las mismas.

Para Jorge, patrón del José María Hernández, un barco de arrastre con base en el puerto de Estepona, la desesperación entre los arrastreros ante la disminución de las capturas por culpa de las algas en las zonas habituales de pesca les está obligando a tener que alejarse cada vez más de la costa para poder faenar. «Si lo normal era hacerlo entre los 50 y 60 metros de profundidad, desde que hizo su aparición este alga no podemos hacerlo a menos de 150 metros. Los fondos están todos minados de este alga invasora. Sin embargo, a tanta profundidad no hay capturas. En mi barco somos cinco marineros y con 600 euros un día de capturas no se cubren costes. Si la cosa sigue así no sabemos cómo nos vamos a ganar la vida. Sin embargo, nadie dice nada», se queja Jorge. Según este pescador, su barco de arrastre está perdiendo 3.000 euros semanales en capturas desde que se produjo la invasión de este alga asiática.

Otra consecuencia de la aparición del 'rugulopterix okamurae' en el litoral más occidental de la provincia es que la mayoría de los barcos que siguen faenando llevan semanas compartiendo los mismos caladeros, lo que puede provocar una sobreexplotación de los mismos, advierte el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Fuengirola, Juan Sánchez. «Muchos de nosotros pescábamos de Cabo Pino hacía Marbella, que ha sido desde siempre uno de nuestros mejores caladeros. Sin embargo, hemos tenido que dejarlo, porque si nos atrevemos lo único que conseguimos es perder el día, ya que sólo sacamos algas. Vamos todos a los mismos sitios y eso nos terminará pasando factura», lamenta Sánchez.

Los pescadores no recuerdan haber viviendo nada similar antes. «Llevo trabajando en la pesca desde los 15 años y tengo ahora 57 y jamás me podía imaginar que un alga iba a acabar con la pesca. Las zonas más afectadas son las de Estepona y Marbella, pero estamos viendo cómo va avanzando hacía Fuengirola», alerta Sánchez, para quien si el alga 'rugulopterix okamurae' se sigue expandiendo hacía el litoral oriental es muy probable que también la flota del marisqueo comience a sufrir sus consecuencias.

«Ahora el pulpo está de veda, pero nuestro temor es que cuando en octubre empecemos a faenar es que alga asiática afecte a las nasas. Si las tapan será imposible que los pulpos entre en su interior. Eso puede ser tremendo para el sector», advierte el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Manuel Haro, que estima que la lonja de la localidad ha dejado de vender sólo este verano más 250.000 euros en capturas debido al amarre del trasmallo y los problemas que está teniendo el arrastre con este alga invasora.

Sólo Marbella y Estepona suman más de 40 barcos parados a causa de la expansión de la 'rugulopterix okamurae', por lo que la situación afecta ya a más de un centenar de familias que viven del sector pesquero.

Playas

La llegada del alga 'rugulopterix okamurae' a la costa malagueña está afectando también a las playas, uno de los grandes reclamos turísticos de la Costa del Sol, siendo Estepona y Marbella, las localidades más afectadas. En Estepona, su presencia no deja de provocar las quejas de los usuarios, aún cuando el Ayuntamiento mantiene un dispositivo de limpieza que se encarga de su retirada a diario. Su llega a la orilla está ocasionada por arribazones a la costa. El oleaje y las corrientes, especialmente cuando se trata del levante, las depositar en la arena y acumula las algas en la orilla, con el consiguiente inconveniente para los bañistas. Si no se retiran se descomponen y desprenden malos olores.

En Marbella, el Ayuntamiento se ha visto obligado este mes de agosto a desplegar también un servicio especial de madrugada para retirar de forma manual y mediante maquinaria las algas presentes en los arenales de su término municipal, a fin de que las playas presenten la mejor cara posible para los bañistas. En julio este dispositivo retiró 750.000 kilos de algas con una especial incidencia en el litoral de San Pedro Alcántara. Coordinados por las delegaciones municipales de Limpieza y Playas, el dispositivo ha supuesto hasta el momento un desembolso para las arcas municipales de más de 35.000 euros, incluidos los medios utilizados y el transporte de todo el material recogido a la planta de tratamiento de residuos de Casares.

Estepona, por su parte, ha recogido en lo que va de verano 3.500 toneladas de algas. Según el Ayuntamiento, desde que se produjeron los primeros arribazones se han intensificado las labores de limpieza, que se realizan de madrugada, aunque también se ha creado otro turno de refuerzo entre las 6 y las 9,30 horas de la mañana. La limpieza se realiza en todo el litoral, si bien se intensifica en la playa de La Rada, El Cristo, Arroyo Vaquero y El Padrón, al tratarse de las zonas con mayor afluencia de bañistas.

Para el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol, Francisco Ignacio Franco, el problema de los arribazones es que si no se retiran la descomposición de las algas en la orilla desprenden ácidos que pueden ser causa de insalubridad.