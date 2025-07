La alegría del Evangelio

JUAN FRANCISCO CARDALDAS Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El evangelista nos adelanta lo que será la gran misión de la Iglesia. Los 70 ó 72 expresan la plenitud de los pueblos según la tradición de la Sagrada Escritura. Y es plenitud porque todos los cristianos estamos llamados a evangelizar. Y no podemos olvidar que el viaje es a Jerusalén, que atraviesan el territorio samaritano, un pueblo que, tan religioso como el judío, no podía ver con buenos ojos a los seguidores de un judío galileo como era Jesús. Y a esto añadimos que el anuncio de la Buena Noticia no es percibido de igual manera por todos los hombres porque es una provocación para los intereses y los valores de este mundo.

Por tanto, todo cristiano debe evangelizar. Y subraya en extremo: «volvieron llenos de alegría (...) porque se les sometían los demonios». Y esto quiere decir sencillamente que el mal del mundo se vence con la radicalidad de la bondad del Evangelio. Dos puntos esenciales nos cuestionan: el primero es que el cristiano no solo está llamado a seguir a Jesús, sino también a ser anunciador de su mensaje a otros. Y el segundo, que debemos confiar en la fuerza del Evangelio, porque cuando se anuncia su mensaje liberador son muchos, muchos los hombres y mujeres que necesitan ser liberados de sus angustias y sus soledades. Disfrutemos de esta alegría con Jesús.

