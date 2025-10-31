Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Choclán, abogado de Víctor Aldama. Efe

Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo

La defensa del empresario solicita al instructor que modifique la «prohibición de enajenar» dicho inmueble, que está en riesgo de ser ocupado

E. Press

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La defensa del empresario Víctor de Aldama ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le permita vender un inmueble en Málaga - ... que está en riesgo de ser ocupado- para poder pagar un préstamo que tiene pendiente y que no ha podido devolver, dado que tiene bienes y cuentas embargados por estar investigado en el 'caso hidrocarburos'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  9. 9 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo

Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo