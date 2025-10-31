Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo

La defensa del empresario Víctor de Aldama ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le permita vender un inmueble en Málaga - ... que está en riesgo de ser ocupado- para poder pagar un préstamo que tiene pendiente y que no ha podido devolver, dado que tiene bienes y cuentas embargados por estar investigado en el 'caso hidrocarburos'.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa del presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha presentado en la causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 5 sobre un presunto fraude de IVA en el sector de los carburantes.

En concreto, la defensa reclama al instructor que modifique la «prohibición de enajenar» dicho inmueble, propiedad de la mercantil Logística Comercial Montelimar SL. Se trata de una de las medidas cautelares que impuso el juez en octubre de 2024 al considerar que existen indicios de que el verdadero titular o usuario de dichos bienes es el propio De Aldama.

Su letrado, José Antonio Choclán, explica que en agosto de 2023 se firmó un contrato de préstamo entre la mercantil Ivercenter y Logística Comercial Montelimar -representada por De Aldama- por importe de 3,5 millones de euros que coincidía con el precio del terreno. «Dicho importe únicamente podía ser destinado a la compra del terreno donde se iba a desarrollar o se estaba desarrollando el proyecto inmobiliario», añade.

Al hilo, la defensa señala que la fecha prevista para la devolución de dicho importe más intereses era el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, precisa que, «fundamentalmente como consecuencia de la incoación de las presentes diligencias previas y las medidas cautelares que en el seno de estas se han adoptado», no ha sido posible devolver el préstamo.

«Potencial ocupación»

Además, aprovecha el escrito para avisar de que «el edificio se encuentra en una situación de potencial ocupación», según se denunció el pasado mayo, y asegura que en caso de que se materialice dicha ocupación se complicarían las posibilidades de venta del inmueble.

Así, destaca la «potencial oportunidad de venta» que le surgió el pasado julio tanto del terreno como del inmueble, «en el estado en el que se encuentra», y «comprometiéndose el pretendido comprador a culminar el proyecto inmobiliario inicialmente desarrollado por Logística Comercial Montelimar».

En este sentido, el letrado insiste en la necesidad de vender para poder devolver el préstamo que tiene pendiente. Y defiende que «es evidente que dicho inmueble en modo alguno se encuentra vinculado con el objeto del presente procedimiento, como tampoco los fondos utilizados para la consecución del proyecto, que están pendientes de devolución».