Alardeemos de lo que conseguimos

El Hospital Materno Infantil es referencia nacional en cuanto a su gran calidad asistencial, que le ha convertido en un centro puntero en España, ... y a partir de ahora lo va a ser más ya que va a contar con la primera resonancia magnética intraoperatoria de la sanidad pública española, en lo que sin duda es un avance importantísimo para el complicado tema de las intervenciones de los neurocirujanos. La gran aportación de este adelanto en el quirófano es, como señala el responsable del departamento, el afamado médico Miguel Ángel Arráez, es que conforme se está operando se puede apreciar al instante y al milímetros, en su caso, de un tumor o la lesión que se trata.

Esta resonancia magnética intraoperatoria será la tercera que funcione en España, junto a las que ya funcionan en el Hospital Universitario de Navarra y en el Centro San Juan de Dios de Barcelona. Para su ubicación en los quirófanos ha habido que hacer importantes obras de adecuación, «pero lo que va a aportar es tanto que cualquier molestia que nos haya generado es mínima, porque los beneficios son excepcionales», agrega Arráez.

«El avance de contar con un aparato de resonancia magnética dentro del mismo quirófano es enorme, porque en un momento determinado te permite la localización exacta de la lesión neurológica que está siendo intervenida, y sus posibles variantes», indicó finalmente Miguel Ángel Arráez, que apostilló que «me siento orgulloso de la sanidad pública en la que trabajo, y de su apuesta por conseguir cotas óptimas de calidad, porque esta instalación vale una fortuna y es muy complicada de ubicar, porque no olvidemos que está dentro de un quirófano, ni más ni menos». Miguel Ángel Arráez, otro de los médicos malagueños (aunque nacido en Almería) con fama internacional.

En vísperas de Semana Santa abrió en Molina Lario un nuevo restaurante, el primero del importante y prestigioso grupo hostelero 'La Máquina' fuera de Madrid. El grupo La Máquina es una destacada empresa familiar de restauración fundada en 1982 por Carlos Tejedor en la capital de España. A lo largo de más de 40 años, ha consolidado su fama como referente gastronómico, combinando tradición y excelencia en el servicio.

El primer restaurante, 'La Máquina Original', abrió sus puertas en la calle Sor Ángela de la Cruz, ofreciendo una propuesta basada en la cocina asturiana y productos de alta calidad. Con el tiempo, el grupo ha expandido su presencia, contando actualmente con 18 restaurantes, en su mayoría en la capital de España, y uno en Málaga, éste que se abrió, con gran éxito por cierto, en los locales que ocupó hasta hace unos meses el restaurante Palo Cortado.

La llegada de La Máquina a Málaga tiene una explicación muy lógica: la esposa del fundador, malagueña de nacimiento, concretamente del barrio de la Victoria, y que en honor de la patrona de Málaga se llama María Victoria, de apellido Mingorance, quien estuvo el pasado Martes Santo en su ciudad natal acompañada de su esposo.

Ampliar Carlos Tejedor, Javier Rueda y la malagueña Mariví Mingorance

María Victoria Mingorance es de una familia muy conocida en Málaga, y su influencia en la propuesta gastronómica del grupo ha sido significativa, incorporando recetas tradicionales andaluzas y malagueñas que han enriquecido la carta de sus restaurantes. Esta conexión personal y cultural con Málaga se refleja en la reciente apertura del primer restaurante del grupo fuera de Madrid, ubicado en un punto estratégico del centro histórico de la ciudad, como un homenaje a sus raíces malagueñas.

Marivi Mingorance y Carlos Tejedor fueron recibidos por el CEO del grupo hostelero, Javier Rueda, quien ha estado al frente de la apertura del nuevo restaurante en Málaga los primeros días. «Para mí, este momento es tremendamente importante y me hace muy feliz, lo mismo que a mi marido... Soy malagueña de pura cepa y nunca me he olvidado de mis raíces. Mi nombre ya lo dice todo...», señaló la esposa del fundador del grupo a su llegada a Málaga.

Durante años, José Criado fue responsable de Iberia Líneas Aéreas de España en Estados Unidos y América del Sur. Estuvo destinado en Nueva York, Chicago y Miami, y desarrolló una gran labor. Muy pocos, eso sí, conocían su 'faceta oculta' como poeta, pero al final, como se suele decir, todo se sabe. Pepe Criado presentó hace unos días en la Sociedad Económica de Amigos del País su libro 'La galga Albahía', conjunto de poemas realizados entre 1997 y 1999, pero que hasta ahora no habían visto la luz. El propio autor leyó varios de sus poemas, y lo hizo acompañado por los profesores Beatriz Claudio y Héctor Hervás al violonchelo, quienes entre otros temas interpretaron 'El canto de los pájaros', del inolvidable Pau Casals, creando una atmósfera maravillosa.

Ampliar Pepe Criado

Editado por ExLibric, 'La galga Albahía' (título en homenaje a su fiel perra) se puede adquirir en las principales librerías de la ciudad así como en Amazon; por sus antecedentes profesionales en Estados Unidos, también se puede encontrar en librerías de aquel país, especialmente de las referidas ciudades en las que Criado estuvo radicado con su familia durante años. Hoy, este malagueño, gran amante de los toros y de las tradiciones de su tierra, se dedica a escribir tranquilo recordando al Camino de Antequera de su infancia y de su familia, muy conocida por su labor industrial en la Málaga de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Con esto de los móviles se produce una curiosa circunstancia: cada vez que se ve a un personaje conocido y uno, cualquiera, se hace una foto (o el famoso selfie) con el susodicho, ya pasa a ser «su gran amigo»... Por eso, cuando alguna personalidad muere, le salen cantidad de 'amigos de toda la vida', como le ha ocurrido a Vargas Llosa, el famosísimo escritor fallecido hace unos días. Ni él mismo se podía imaginar la cantidad de centenares de 'íntimos' que tenía en Málaga', y que nadie entienda este comentario como crítica a la legítima vanidad de cada cual, sino como una realidad... En fin, que si alguien puede presumir de haber sido amiga de Vargas Llosa (quien era habitual de Marbella y Málaga) es la catedrática emérita de la UMA y especialista de su obra Guadalupe Fernández Ariza, quien fue la 'culpable' de que el escritor peruano fuese Honoris Causa por la universidad malacitana. Ella hizo la laudatio, y ha escrito varios libros sobre Vargas Llosa; pues bien, este martes, 6, a las 19 horas, en los salones de la Academia en el Museo de la Aduana, dará la conferencia titulada 'Recordando a Vargas Llosa'. Merecerá la pena. Seguro.

Ampliar Guadalupe Fernández Ariza, con Vargas Llosa.

Nos vamos, con el deseo de un total restablecimiento de un habitual lector de estos Horizontes, monseñor Jesús Catalá, gran obispo y gran persona.

Disfrutemos de lo que tenemos, que no es poco; y salud.