El 90% de los ahogados este verano en Málaga murieron en playas o piscinas sin vigilancia Imagen de archivo del litoral de Benalmádena / SUR La provincia registra 14 fallecimientos por este motivo en lo que va de año, más que ninguna otra provincia andaluza, y los sindicatos aseguran que faltan socorristas MATÍAS STUBER Martes, 10 septiembre 2019, 00:31

El sol brilla con fuerza. Un hombre mayor se sumerge en una de las playas de la provincia para refrescarse. Nunca más vuelve a la orilla por su propio pie. Hace buen tiempo, es Málaga y apetece un baño. Cuando se juntan estos elementos, aumentan las noticias de bañistas que se ahogan en las playas y piscinas de la provincia. En lo que va de año, ya se han registrado 14 fallecimientos. Estas tragedias individuales ofrecen un dato revelador que, sin embargo, es compartido: 12 de estas muertes, es decir, casi el 90%, se han producido en playas o piscinas no vigiladas. Así se desprende del 'Informe nacional de ahogamientos' realizado por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Quitando los ahogamientos que se han producido en piscinas privadas, entre ellas las traumáticas muertes del niño británico de cinco años que se murió en la piscina del chalet de sus abuelos en La Viñuela y de la niña de 22 meses que cayó en Málaga a la piscina por lanzarse tras una muñeca, la problemática cae sobre los diferentes ayuntamientos de la provincia. Los consistorios deciden bajo qué criterio ponen vigilancia en unas playas y en otras no. La provincia tiene muchos kilómetros de litoral, pero no todas las playas son iguales. Algunas tienen más afluencia local, otras se llenan de turistas. De entrada, eso hace que no sea aconsejable un reparto de socorristas por metro cuadrado. Pero no hay tampoco ninguna ley que determine cómo deben distribuirse.

Para saber si se pueden mejorar los criterios, hay que conocer varios detalles sobre cómo se organiza el servicio de vigilancia en la provincia de Málaga. Generalmente, tanto los ayuntamientos como las comunidades de propietarios que disponen de piscina delegan su gestión en empresas externas. Fernando Cubillo, secretario general de CC OO en Málaga y miembro de Salvamento Marítimo, cree que este es el primer problema: «La empresa privada va a ganar dinero y eso puede estar reñido, en ocasiones, con hacer un servicio de salvamento adecuado. Cada ayuntamiento licita el periodo estival que considere adecuado».

Este último punto constituye otro factor de riesgo. No hay una horma. Para la mayoría de los ayuntamientos, la temporada de baño en las playas va del 15 de junio al 15 de septiembre. Un espacio que contrasta con la realidad que marca un clima bondadoso. Las primeras toallas suelen aparecer en marzo y octubre también ofrece varios días de baño. Este año, se han producido tres ahogamientos fuera de temporada. El pasado 13 de mayo, coincidieron las primeras dos muertes en playas abiertas. Un hombre de 64 años falleció en la playa del Bajondillo y un turista alemán de 83 años se ahogó en la playa de Ferrera de Torrox. «Los ayuntamientos licitan el servicio de vigilancia el mínimo tiempo posible», señala Cubillo, además, que una gran mejora ya sería «cubrir las playas a partir de la Semana Santa». «Faltan socorristas», sentencia.

Año de alto riesgo

A falta de que concluya el verano y la estadística se cierre al finalizar el año, se puede concluir que 2019 ha sido de alto riesgo. El último ahogamiento se produjo el 6 de septiembre en la Cala del Moral. El cuerpo sin vida de una bañista fue avistado a cinco metros de la orilla. Si se produjera un solo ahogamiento más en lo que queda de año se igualaría el dato del 2018, cuando fallecieron 18 personas. El registro histórico, en todo caso, muestra datos que reflejan una ligera tendencia a la baja. El año 2015 despunta con 25 muertes por ahogamiento. En 2016 (17) y 2017 (18) se inicia la leve caída en el número de ahogados.

El informe de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo ofrece otros datos significativos. Málaga es la provincia andaluza con más ahogamientos en lo que va de año, seguida de Almería con ocho. Luego vienen Granada y Cádiz, ambas con cinco. Completan el ranking Huelva (2), Sevilla (2) y Córdoba (1). Jaén es la única que aún no ha tenido que lamentar muertes por esta causa.

Los datos también muestran que se está ante un problema masculino. De los trece fallecidos, once eran hombres. A nivel andaluz, en 2018, suponían el 81% de todos los ahogados. Mario Pérez, responsable de Salvamento Marítimo en Andalucía, reconoce que es muy difícil establecer una causa concreta. «No sabemos cuál es el motivo real. Lo fácil sería pensar que son más imprudentes que las mujeres. Pero vemos que en muchos casos se trata de personas de una edad avanzada, con patologías cardíacas», señala Pérez. Para él, las posibles mejoras pasan por «ampliar los servicios de vigilancia a más meses del año» y contar con la Cruz Roja para la vigilancia de las playas. «Lo ideal es un servicio que trata de prevenir», dice.