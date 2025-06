Las agresiones a médicos se disparan: en poco más de cinco meses de 2025 se han producido casi las mismas que en 2024

José Antonio Sau Lunes, 9 de junio 2025, 13:10 Comenta Compartir

Ser sanitario en Andalucía es una profesión de riesgo. Una afirmación que se sostiene, sin problema alguno, sobre el andamiaje que siempre proporcional los datos. Según ha explicado hoy en rueda de prensa la vocal de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Teresa Valle, hasta principios de junio de este año se han producido 25 agresiones, casi las mismas que en todo 2024, cuando se dieron 32, lo que implica que, a final de 2025, y de seguir con esta progresión, el número de episodios violentos cometidos por pacientes sobre los facultativos podría duplicarse. «Este año vamos a superar esa cifra (32 en 2024)», ha previsto Valle.

«No podemos dejar pasar ni una agresión más, es una lacra, con un número que bate récords cada año. El año pasado, 2024, gracias a un registro propio contabilizamos 32 agresiones y en junio ya van 25, vamos camino de superar las cifras registradas el año pasado», ha señalado Valle, quien ha hecho hincapié en que se trata de un registro que gestiona el propio sindicato y no tiene por qué coincidir con las cifras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Consejería de Salud y Consumo.

El sindicato se ha concentrado hoy a las puertas del Centro de Salud de la Cruz de Humilladero, después de que una médica de este ambulatorio, que atendía a un paciente en Urgencias, fue agredida verbalmente y amenazada por otro individuo que esperaba fuera de la consulta.

«Estamos otra vez para respaldar a una compañera que ha sido agredida hace más de una semana por un paciente: se encontraba ejerciendo su labor como médico, estando en consulta esta persona la ha increpado quejándose del tiempo de espera, no hay ningún tipo de justificación para ninguna agresión, el tiempo de atención no depende del médico, la increpa desde fuera, en algún momento consigue entrar, saltándose el orden de prioridades, porque esta compañera era del servicio de Urgencias de Atención Primaria, servicio en el que hay un orden y un triaje para atender a los usuarios, pero los compañeros están sobrepasados, porque el volumen de pacientes que tienen que ver es brutal», ha indicado Valle.

Al saltarse el orden de espera y entrar en la consulta, el agresor la increpó, la amenazó y la intimidó, pegando su cara a la de la médica, «invadiendo su espacio personal», ha recalcado. La agredida se encuentra de baja y ha cursado una denuncia ante la Policía Nacional.

Además, la acompañaba otra persona que, ya fuera del centro de salud, se sumó a los insultos a la médico y a los vigilantes de seguridad que trataron de auxiliarla, según el SMM.

Las cifras que se conocen no son las reales, asegura, de forma que sus compañeros las comunican a la Administración andaluza pero se enfrentan a «un papeleo interminable», que los acaba desanimando y lo dejan de hacer. El número de denuncias es menor, «porque muchos no quieren dar el paso y hay agresiones verbales que no están tipificadas como delito».

Valle ha exigido a la Junta que «tome medidas ya, en este centro de salud existen medidas de seguridad, pero más de la mitad de los centros de salud de Málaga no las tienen, ya que se implantaron durante la pandemia pero después se retiraron en más de la mitad», además de indicar que tampoco existen «medidas pasivas de seguridad como cámaras, vías de escape» en más del 50% de los ambulatorios.

Ha criticado Valle que existe un plan para las agresiones de 2020 que no se ha implantado y que hay comunidades autónomas que pueden adoptar sanciones administrativas inmediatas, como ocurre en Castilla-La Mancha, Castilla y León o en Navarra, un camino que, ha sugerido, debería seguir Andalucía, además de reseñar que en esos territorios la Administración se persona de oficio en los procedimientos, «qué menos que el trabajador se sienta amparado por su empresa, si hay un desperfecto material entonces sí se piden daños y perjuicios, son anecdóticas las veces que se ofrece al trabajador protección jurídica por parte del SAS».

En este caso concreto, el SMM ha pedido que «una sanción ejemplar, que no salga impune, no puede ser que estés en tu trabajo y no te puedas sentir seguro, la tranquilidad esencial para el paciente y el médico».

Cualquier agresión «violenta tanto el ámbito de la atención médica, que el médico ya no se encuentra en situación objetiva de atender al resto de pacientes, eso es una afectación colateral al resto pacientes que esperan, el médico suele estar muy afectado y debe cerrar la consulta, mientras que los demás usuarios se quedan esperando y no pueden ser atendidos en condiciones», ha precisado.

«Es inadmisible que, año tras año, se rompan récords y la Administración de palabra diga mucho, pero las medidas no están siendo efectivas, ¿no ves que no sirven para nada?, que tendrás que modificarlas o implantar el plan contra agresiones de 2020, que está a estrenar», ha recalcado.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La Consejería de Salud y Consumo y el SAS han asegurado hoy que su objetivo «es el mismo que el de las organizaciones sindicales: el de acabar con las agresiones al personal sanitario, por ello condenamos cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, que se realice dentro o fuera de un centro sanitario».

Desde octubre de 2020, la Consejería de Salud y Consumo cuenta con un plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales que pone a disposición de los afectados todos los recursos necesarios (entre ellos asesoramiento legal y apoyo psicológico, así como asistencia sanitaria si fuera necesaria), e incorpora como novedad un programa especial de acompañamiento al sanitario agredido y un experto con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas, ha explicado la Junta.

«Efectivamente, la mayoría de los centros sanitarios de Málaga no cuentan con servicio de vigilancia de seguridad, pero cuentan con más de 6.700 medidas de seguridad en las consultas, como alarmas individuales, cámaras de seguridad, interfonos con el exterior, salidas alternativas, más de 1.300 timbres en las consultas y en ambulancias, GPS en ambulancias, casi 1.500 terminales telefónicos, y más de 2.200 dispositivos informáticos con software antipánico», ha añadido.