Agotadas por segunda vez este año las ayudas para coches eléctricos en Málaga: la Junta reclama más fondos

Andalucía le pide al Gobierno central 25 millones de euros más para atender nuevas solicitudes de ayudas de MOVES III 2025 tras el agotamiento de ... los fondos por segunda vez. Ya hace unas semanas la Junta trasladó partidas excedentes del cupo de cargadores al de la compra de vehículos porque las iniciales se habían agotado. Pero, dada la gran demanda y lista de espera, este dinero se esfumó en cuestión de días.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, así lo ha explicado en el Parlamento andaluz, quien ha añadido que la Agencia Andaluza de la Energía ha resuelto en tres meses cerca del 50% de las 14.400 solicitudes admitidas a trámite.

1.500 compradores se quedarán fuera de las ayudas si no se activan más fondos.

La reclamación es al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Considera la Junta que eso permitiría atender las 1.500 solicitudes de ayudas que actualmente están en lista de reserva y dar respuesta a nuevas peticiones tras el agotamiento de los fondos.

La Agencia de la Energía ha recibido hasta la fecha más de 15.800 solicitudes, tanto de coches como de puntos de recarga, de las cuales, se han admitido a trámite cerca de 14.400. Quedan en lista de reserva unas 1.500 solicitudes para vehículos, a la espera de que se transfieran nuevos fondos por parte del Estado.

15.800 solicitudes se han cursado en el marco del MOVES III de 2025 sumando las directas a la compra y las de cargadores.

SUR ha venido informando de la fuerte demanda para estas ayudas, dado que el sector está experimentando un alza muy fuerte este año. En Málaga, los vehículos eléctricos están doblando cifras.

Y es que el Plan Moves III ha desbordado expectativas. Los 40 millones de euros iniciales se agotaron y hubo que añadir 13 más, detraídos de la bolsa de ayudas para cargadores, mucho más holgada.

¿Qué es Moves III?

El plazo para el Moves III de 2025 se abrió el 15 de julio para toda Andalucía y en algo más dos meses los fondos quedaron agotados. El hecho de que se abriera tarde la 'ventanilla' y la fiebre por los coches menos contaminantes han contribuido a este fenómeno también influenciado por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Y, una clave: la venta de coches eléctricos se ha disparado un 115% en Málaga en lo que va de año.

¿Qué pasa si solicito una ayuda y el presupuesto está agotado? Se habilita lista de espera y se respeta el orden de presentación.

¿Qué vehículos tienen derecho a ayuda? Estos son los importes

En el caso de los de pila combustible o hidrógeno, oscila entre los 4.500 y los 7.000 euros en función de si es sin achatarramiento del vehículo anterior o no. Para coches eléctricos puros e híbridos enchufables con entre 30 y 90 kilómetros de autonomía la horquilla es de 2.500 a 5.000 euros. En este caso, el límite de venta es de 45.000 euros (53.000 en el caso de contar con 8 ó 9 plazas).

Si hablamos de furgonetas eléctricas, híbridas enchufables o de hidrógeno con más de 30 kilómetros de autonomía, el rango es de 7.000 a 9.000 euros.

Para las motos, por su parte, hay si tienen una potencia igual o mayor de 3kW y más de 70 kilómetros de margen entre 1.100 y 1.300 euros. Eso sí, el límite de precio de venta es hasta 10.000 euros.

Demoras

Ha sido habitual en todas las ediciones de este plan por parte del sector de la automoción la reclamación de más agilidad en las ayudas. En ocasiones, las demoras en los cobros han sido hasta de dos años. Vincular la ayuda al momento de la compra es una de las propuestas que han realizado entidades como la Asociación Malagueña de Automoción (AMA). Su presidente, Carlos Oliva, confirma la eclosión de los coches eléctricos y que hay muchos compradores en lista de espera para las ayudas.

¿Qué pasa con el IRPF?

También hay otro tipo de ventaja, vía IRPF, con un 15% de desgravación. Son compatibles y se fija un límite máximo de 3.000 euros de desgravación. La base máxima de deducción es de 20.000.

Buen año para el sector

En Málaga, el 2025 está siendo un buen año para los vehículos ecológicos. El bloque de los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables suma 13.627 unidades, un aumento del 51%. Grandes caídas de los gasolina y diésel, con caída del 10,8 y 47,3 respectivamente. Fueron 5.706 matriculaciones en el primer caso y 555 en el segundo.

Concretando en los ecológicos, los híbridos siguen copando la mayor cuota de mercado: 6.707 matriculaciones, con un aumento del 30% interanual. En segundo lugar, se sitúan los eléctricos, con 1.976 adquisiciones que implican un aumento exponencial del 105%. Adelantan a los híbridos enchufables, con 1.631 matriculaciones (30% de incremento).