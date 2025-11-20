Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los coches eléctricos están duplicando cifras en la provincia de Málaga este año. SUR

Agotadas por segunda vez este año las ayudas para coches eléctricos en Málaga: la Junta reclama más fondos

Más de 1.500 compradores en la región quedarían fuera si no se suman más fondos en un marco de bonanza en las ventas de vehículos ecológicos

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

Andalucía le pide al Gobierno central 25 millones de euros más para atender nuevas solicitudes de ayudas de MOVES III 2025 tras el agotamiento de ... los fondos por segunda vez. Ya hace unas semanas la Junta trasladó partidas excedentes del cupo de cargadores al de la compra de vehículos porque las iniciales se habían agotado. Pero, dada la gran demanda y lista de espera, este dinero se esfumó en cuestión de días.

