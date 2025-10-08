La venta de coches eléctricos se duplica en Málaga y obliga a ampliar el presupuesto de ayudas

Había mucha expectación por la convocatoria 2025 del Plan Moves III, destinado a fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con sus correspondientes ... infraestructuras de carga. El plazo se abrió el 15 de julio para toda Andalucía y en algo más dos meses los fondos han quedado agotados en su principal capítulo: el de los vehículos en sí. El hecho de que se haya abierto tarde la 'ventanilla' y la fiebre por los coches menos contaminantes han contribuido a este fenómeno también influenciado por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Y, una clave: la venta de coches eléctricos se ha disparado un 115% en Málaga en lo que va de año.

El fin de las ayudas lo admitía hasta ayer la propia Agencia Andaluza de la Energía en su página web. Teniendo en cuenta la cuantía de los incentivos a los vehículos, que llega en algunos casos a 9.000 euros y la de los puntos de recarga, que ronda los 1.000, se demuestra el desequilibrio en la asignación previa de presupuestos. De hecho, en febrero pasado, la Junta pasó partidas de los cargadores al capítulo de vehículos. Todo parecía indicar que en esta convocatoria se produciría una decisión en términos similares.

La confirmación llegó este martes. Andalucía destinará 13,36 millones más en ayudas a la compra. Hasta la fecha se han presentado casi 10.200 solicitudes, de las que unas 1.900 se encontraban en lista de espera y ahora podrán ser atendidas.

La Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha decidido redistribuir los fondos de este programa, dotado en su conjunto con 66,78 millones. Así, Andalucía destinará un total de 53,42 millones a la adquisición de vehículos eficientes (línea 1), lo que supone el 80% del total de los fondos consignados, y un total de 13,35 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga (línea 2).

9.000 euros es la ayuda máxima del Plan Moves III en 2025. Hablamos de furgonetas eléctricas, híbridas enchufables o de hidrógeno con más de 30 kilómetros de autonomía. El rango arranca en un mínimo de 7.000 euros.

¿Qué pasa si solicito una ayuda y el presupuesto está agotado? Se habilita lista de espera y se respeta el orden de presentación.

¿Cuáles son los vehículos con derecho a ayudas? En el caso de los de pila combustible o hidrógeno, oscila entre los 4.500 y los 7.000 euros en función de si es sin achatarramiento del vehículo anterior o no. Para coches eléctricos puros e híbridos enchufables con entre 30 y 90 kilómetros de autonomía la horquilla es de 2.500 a 5.000 euros. En este caso, el límite de venta es de 45.000 euros (53.000 en el caso de contar con 8 ó 9 plazas).

5.000 euros máximo se habilitan para coches eléctricos puros e híbridos enchufables con entre 30 y 90 kilómetros de autonomía. La horquillaparte de 2.500.

Si hablamos de furgonetas eléctricas, híbridas enchufables o de hidrógeno con más de 30 kilómetros de autonomía, el rango es de 7.000 a 9.000 euros.

Para las motos, por su parte, hay si tienen una potencia igual o mayor de 3kW y más de 70 kilómetros de margen entre 1.100 y 1.300 euros. Eso sí, el límite de precio de venta es hasta 10.000 euros.

La vigencia teórica del Plan Moves III es ahora hasta final de año. Y se podrán percibir de manera retroactiva las ayudas con fecha 1 de enero de 2025. La convocatoria la promueve la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas.

19.888 vehículos se matricularon en Málaga entre enero y agosto, lo que supone un alza que ronda el 21%. De ellos, 11.497 se vendieron a particulares, 5.793 a empresas y 2.598 a los rent a car.

Ha sido habitual en todas las ediciones de este plan por parte del sector de la automoción la reclamación de más agilidad en las ayudas. En ocasiones, las demoras en los cobros han sido hasta de dos años. Vincular la ayuda al momento de la compra es una de las propuestas que han realizado entidades como la Asociación Malagueña de Automoción (AMA).

También hay otro tipo de ventaja, vía IRPF, con un 15% de desgravación. Son compatibles y se fija un límite máximo de 3.000 euros de desgravación. La base máxima de deducción es de 20.000.

68% del mercado corresponde a híbridos, eléctricos e híbridos enchufables, con 6.707 (alza del 30), 1.976 (115%) y 1.631 (30%) matriculaciones respectivamente.

En Málaga, el 2025 está siendo un buen año para los vehículos ecológicos. «Las ventas de eléctricos puros se han más que duplicado en Málaga. Las de enchufables han crecido también. Aún suponen un porcentaje pequeño pero ya está empezando a ser significativo, un 10% aproximadamente», resalta el presidente de AMA, Carlos Oliva.

Las cifras facilitadas por Anfac, Faconauto y Ganvam refrendan esta realidad. El número total de matriculaciones en Málaga entre enero y agosto fue de 19.888 vehículos, lo que supone un alza que ronda el 21%. De ellos, 11.497 se vendieron a particulares, 5.793 a empresas y 2.598 a los rent a car. En este último caso, llama la atención una fuerte caída del 74% interanual.

El bloque de los eléctricos, híbridos e híbridos enchufables suma 13.627 unidades, un aumento del 51%. Grandes caídas de los gasolina y diésel, con caída del 10,8 y 47,3 respectivamente. Fueron 5.706 matriculaciones en el primer caso y 555 en el segundo.

Concretando en los ecológicos, los híbridos siguen copando la mayor cuota de mercado: 6.707 matriculaciones, con un aumento del 30% interanual. En segundo lugar, se sitúan los eléctricos, con 1.976 adquisiciones que implican un aumento exponencial del 105%. Adelantan a los híbridos enchufables, con 1.631 matriculaciones (30% de incremento).