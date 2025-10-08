Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La venta de coches puramente eléctricos se ha disparado este año en Málaga. SUR
Había 1.200 peticiones en lista de espera

La venta de coches eléctricos se duplica en Málaga y obliga a ampliar el presupuesto de ayudas

El programa MOVES agota los incentivos a la compra de vehículos y la Junta añade otros 13 millones. Híbridos, eléctricos e híbridos enchufables copan ya el 68% del mercado del automóvil nuevo en la provincia

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Había mucha expectación por la convocatoria 2025 del Plan Moves III, destinado a fomentar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con sus correspondientes ... infraestructuras de carga. El plazo se abrió el 15 de julio para toda Andalucía y en algo más dos meses los fondos han quedado agotados en su principal capítulo: el de los vehículos en sí. El hecho de que se haya abierto tarde la 'ventanilla' y la fiebre por los coches menos contaminantes han contribuido a este fenómeno también influenciado por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones. Y, una clave: la venta de coches eléctricos se ha disparado un 115% en Málaga en lo que va de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  6. 6 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  7. 7 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja dos muertos y tres heridos
  10. 10

    Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La venta de coches eléctricos se duplica en Málaga y obliga a ampliar el presupuesto de ayudas

La venta de coches eléctricos se duplica en Málaga y obliga a ampliar el presupuesto de ayudas