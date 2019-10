Las agencias de viajes se fortalecen para afrontar el desafío tecnológico tras la quiebra de Thomas Cook Las agencias de viajes apuestan cada vez más por las rutas personalizadas y dinámicas, en las que los clientes eligen los vuelos y los alojamientos en función de sus necesidades. / SUR La quiebra del gigante de viajes pone en alerta a un sector que en la provincia cuenta con 500 oficinas que dan empleo a 7.000 personas y facturan 300 millones anuales EUGENIO CABEZAS Domingo, 13 octubre 2019, 13:54

La quiebra del gigante Thomas Cook, el mayor touroperador del mundo y pionero en los viajes organizados, está sacudiendo el sector turístico en todo el planeta. La desaparición de la compañía fundada en 1841, que dejó tirados a 600.000 viajeros, 22.000 empleados en la calle y una deuda de 1.680 millones, ha puesto en alerta al principal motor económico de la provincia junto a la construcción y el sector agroalimentario.

Aunque los efectos en la Costa del Sol han sido limitados, la desaparición de esta emblemática firma británica ha activado a las agencias de viajes de la comunidad andaluza, que, no obstante, llevan años apostando por su reconversión para adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos. Precisamente, esa falta de adaptación a los nuevos hábitos turísticos es lo que, según los expertos, se ha llevado por delante al gigante británico, que arrastraba varios años de pérdidas y decisiones estratégicas equivocadas. No en vano, el sector tiene claro que los turistas ya no programan sus vacaciones como hace diez o quince años.

«Lo que más se demanda son paquetes dinámicos, que podamos personalizar el viaje, ofreciendo combinaciones de vuelos y hoteles, con excursiones, pero sin necesidad de gestionarlo todo nosotros», explica Sergio García, con cuatro décadas de experiencia en su agencia Saldumar, en Marbella. El también presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes (CEAV) sostiene que la quiebra de Thomas Cook no ha tenido, hasta el momento, una gran incidencia en nuestra provincia. «En las islas Canarias y Baleares sí se está notando mucho más», afirma.

A su juicio, el desaparecido gigante de los viajes organizados no era un competidor para el sector de las agencias de viajes en la comunidad andaluza, «aunque evidentemente hay que tomar nota y aprender la lección». Sin embargo, según explica, hace ya años que el sector ha sabido reinventarse, adaptándose no sólo a los difíciles años de la crisis económica, sino también a los numerosos cambios introducidos con la revolución tecnológica.

«El cliente viene buscando viajes más personalizados, más dinámicos, tiene mucha más información a través de internet, pero nuestro papel sigue siendo fundamental para guiarles y orientarles, porque si se contrata todo por internet luego llegan los problemas», sostiene. Según este profesional, antes todo lo que ofrecían las agencias eran paquetes vacacionales «muy cerrados», y ahora tenemos una amplia oferta a la carta, totalmente personalizada. Así, los viajes por Europa y sus grandes capitales, como Londres, París o Roma, los circuitos por centro Europa, Nueva York, Canadá, Asia y las islas españolas siguen siendo los destinos más demandados». «El tema de los paquetes se ha quedado, sobre todo, para el Caribe y los cruceros», dice.

Según detalla el presidente de la CEAV, los malagueños están diversificando cada vez más las fechas para contratar sus vacaciones, «que ya no se limitan sólo a los meses estivales». El sector, al calor de las buenas cifras turísticas, ha redoblado en estos últimos años su apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y los viajes personalizados», describe el responsable de Viajes Saldumar. Según detalla García, «ahora hasta los 'millennials' vienen a las oficinas, porque internet está muy bien pero nosotros somos profesionales, y si lo que quieres es un viaje a medida, con escalas en varios países, muchas veces internet no te ofrece esas posibilidades», dice García.

Los datos 2.005 Son las agencias de viajes que hay en Andalucía, lo que representa el 17,85% del total del país. 579,6 Son los millones de euros que facturó en 2017 el sector de las agencias de viajes en Andalucía, el 2,74% del total nacional. 13.800 Son los empleados que tienen las agencias de viajes en Andalucía, la mitad están en Málaga. 63,5 Fue la facturación en 2017, en millones de euros, de Tour Diez Travel S. L., el mayor operador de Málaga.

El 40% de los viajes

Los informes y estudios confirman esta tendencia. Así, cuatro de cada diez viajes turísticos de mercado que emprenden los residentes en España son gestionados por las agencias, lo que supone que las minoristas intervinieron en 32,6 millones de viajes turísticos en el año 2016, según estimaciones de la Universidad de Barcelona, a partir del análisis de los microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lejos de lo que podría pensarse, internet no es un enemigo de las agencias de viajes. El sector ha sabido adaptarse y ha encontrado en la red un aliado para incrementar sus vías de negocio. Así, el 80% de los agencias andaluzas cuentan con una página web, según calculan desde CEAV. «Hay clientes que prefieren el canal tradicional y otros con los que sólo te relacionas a través del correo electrónico, la mensajería instantánea de WhastsApp o las llamadas», explica el presidente de la patronal andaluza.

Según el II Estudio Estratégico del Sector de las Agencias de Viaje en España, elaborado por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), los aspectos mejor valorados a la hora de elegir una web para contratar un viaje son: la oferta de precios atractivos / ahorro de dinero (con una valoración media de 7,9), la tranquilidad/seguridad en la contratación (valoración media de 7,8), el ahorro de tiempo (valoración media de 7,8), la capacidad de resolver problemas surgidos durante el viaje (valoración media de 7,7) y la facilitación de toda la información necesaria (valoración media de 7,7).

La tasa de penetración de las agencias de viajes nacionales en el mercado se aproxima al 38%, según recogió el II Estudio Estratégico del Sector de las Agencias de Viaje en España, elaborado por Amadeus España y ACAVE. Una de las conclusiones de este estudio es que el sector ha superado la destrucción de tejido empresarial que se produjo con la crisis.

Según los datos de CEAV, en 2017 había en Andalucía 2.005 agencias de viajes, lo que representaba el 17,85%de total nacional. Estos establecimientos generaban un volumen de negocio de 579,6 millones de euros, un 2,74% del total español. En cuanto a los empleos, el sector cuenta con 13.800 trabajadores en la comunidad, de los que más de la mitad, unos 7.000 están en la provincia, donde hay 500 agencias de viajes. La facturación del sector en Málaga rondó en 2017 los 300 millones. El primer puesto lo ocupaba Tour Diez Travel S. L., con 63,5 millones, y le sigue de cerca Viajes Benamar S. A., con 52,5 millones.