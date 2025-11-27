Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El aeropuerto podrá recibir a más de 36 millones de viajeros al año tras su ampliación.
Asciende a 63 millones de inversión

Aena paraliza el macroconcurso para supervisar la obra de ampliación del aeropuerto

La inversión alcanza los 63 millones, que se suman a los casi 30 de la licitación enfocada a la arquitectura de las nuevas instalaciones

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

Aena ha paralizado el contrato más importante que hay en marcha para abordar la estratégica ampliación del aeropuerto de Málaga. Se trata del relativo al ' ... project management', que ascendía a 63 millones de euros con el IVA incluido. Por sintetizar, la licitación de la que ahora desiste el organismo estatal incluía dirección de obra, impacto ambiental, ingeniería, la integración de las obras en el día a día de un aeródromo a pleno rendimiento...

