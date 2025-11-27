Aena paraliza el macroconcurso para supervisar la obra de ampliación del aeropuerto

Aena ha paralizado el contrato más importante que hay en marcha para abordar la estratégica ampliación del aeropuerto de Málaga. Se trata del relativo al ' ... project management', que ascendía a 63 millones de euros con el IVA incluido. Por sintetizar, la licitación de la que ahora desiste el organismo estatal incluía dirección de obra, impacto ambiental, ingeniería, la integración de las obras en el día a día de un aeródromo a pleno rendimiento...

El desistimiento es una opción unilateral de la Administración que suele darse por motivos de interés público o por errores subasanables del procedimiento. En este caso, se da la circunstancia de que hace apenas diez días Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea había modificado el pliego de condiciones que servía de base al concurso. Esto da pie a pensar que, dado que el plazo de presentación de ofertas terminaba el 2 de diciembre, haya habido que ampliarlo.

En todo caso, esta paralización no impide que se pueda volver tan pronto como se pueda a la casilla de salida. Eso sí, si hay licitadores que hayan incurrido en gastos podrían ser indemnizados.

90 millones de euros hay en marcha para la ampliación del aeropuerto. Se dividen en dos contratos, uno relativo a todos los informes y acciones especializadas de dirección y supervisión de la obra y el otro, centrado en la arquitectura de las nuevas instalaciones.

El otro contrato, que sigue su curso, que asciende a casi 30 millones de euros, es el relativo a la arquitectura de la ampliación del aeropuerto. El objetivo es preparar al aeropuerto para que pueda recibir a más de 36 millones de viajeros. Ahora mismo bordea los 27.

«El servicio de project management consiste en llevar a cabo las acciones necesarias para prestar un servicio integral de dirección, coordinación, supervisión y gestión para el desarrollo de todas las líneas de actuación a ejecutar en los aeropuertos objeto de su alcance. Se impulsarán las acciones necesarias para la correcta planificación, coordinación, programación y seguimiento, de todas las líneas del aeropuerto. Dentro de esta área se prestará el servicio de dirección técnica de los proyectos de construcción (DTP) que sean requeridos por necesidades del servicio, y el asesoramiento técnico a la dirección de las obras durante su ejecución», incluía el pliego, consultado por SUR.

36 millones de viajeros al año asumirá el nuevo aeropuerto.

También se incluye todo lo relativo a la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, auditorías en seguridad aeronáutica, ingeniería de instalaciones... El contrato tiene una duración de 60 meses nada menos.

En este punto, cabe recordar que cuatro consorcios de ingeniería han presentado ofertas para el otro contrato: el de la arquitectura. Se trata de Viarium Ingeniería-Ayesa; Typsa-proy-Ghesa-Blas Torres Gutiérrez; Cemosa-Sener Mobility- Fairbanks Arquitectos (este último es el estudio autor del diseño de la actual T3 y de la torre de control), y Prointec-Ove Arup Partners-Estudio Lamela.

Las claves de la ampliación

Las actuaciones tienen como objetivo adecuar la capacidad del área terminal a la demanda, que lleva un crecimiento exponencial tras la pandemia, y agilizar los procesos aeroportuarios. Aena también se encuentra inmersa en un ambicioso plan de inversiones para mejorar la operatividad de la segunda pista y llevarla a su máximo.

Entre las obras previstas destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen (de fuera de la UE) con control de fronteras centralizado. Un control de seguridad centralizado que contará con cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación. El incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves (permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela) y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Campo de vuelos

Es reseñable, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para servicios al pasajero, mejorando los espacios destinados a la actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje (que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. Este trabaja con un doble objetivo: dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas