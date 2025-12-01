Aemet prevé un puente de diciembre con temperaturas altas y sin lluvias en Málaga

La primera semana de diciembre dejará una especie de «montaña rusa meteorológica» en la provincia, que empezará con una bajada de las temperaturas y posibles ... chubascos; y terminará en un puente casi primaveral.

El lunes y el martes la situación será estable, con tiempo nuboso y temperaturas casi sin cambios. El día 2 se podría escapar algún chaparrón débil y disperso.

El miércoles, día 3 será el más complicado, con una bajada fuerte del mercurio, que marcará máximas de 16 grados. Y con la posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas en amplias zonas, sobre todo durante la madrugada y a primeras horas de la mañana.

Pero el jueves volverá a subir el térmomento, que se quedará de nuevo cerca de los 20 grados y con bajo riesgo de lluvias. De este modo, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga, aclara que los valores serán normales en principio, pero estarán por debajo de lo normal el miércoles y «claramente por encima el fin de semana», debido al «desfile de frentes y vaguadas poco activos».

Riesco explica que la bajada del mercurio y las posibles precipitaciones de este miércoles se deberán a la entrada de una vaguada con un frente frío. «Martes, miércoles y jueves se espera el paso de sucesivos frentes fríos que dejarán lluvias débiles sobre todo en el interior, en la costa sólo lo hará de manera ocasional en alguna zona, sobre todo el miércoles porque el frente será algo más activo».

Puente primaveral

Así será como llegará el esperado puente de la Constitución y de la Inmaculada (del 5 al 8 de diciembre), con temperaturas claramente al alza y sin riesgo de agua.

Las máximas rondarán los 22-23 grados, y las mínimas también serán suaves, en torno a 14. «El escenario más probable es que tengamos un fin de semana estable y sin precipitaciones; pero esta semana habrá un desfile de borrascas y hay que estar pendientes de la evolución», advierte el meteorólogo.

El lunes festivo, día 8, se mantendrá la tendencia de las jornadas previas, por lo que no se ven precipitaciones de importancia a corto plazo en la provincia.