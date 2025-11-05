Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde

Vientos, lluvias, tormentas y oleje mantienen este miércoles en aviso a un total de 28 provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet). Málaga entre ellas. En el caso de la provincia, la advertencia se activará a las 18.00 y se mantendrá hasta las 00.00 horas en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Ronda, zonas en las que se esperan acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora. El resto del mapa local permanecerá en amarillo por fuertes lluvias (de hasta 25 litros) y tormentas, al no descartarse «la formación de tornados o trombas marinas». Sin embargo, a pocas horas de que entre en vigor la alerta, la previsión de la agencia estatal -a tenor del mapa con posible acumulados por horas y zonas geográficas actualizado en su web- no apunta a que finalmente se recojan muchos litros en nuestro territorio (si bien este tipo de fenómenos a veces no son fáciles de modelar y conviene estar atento a la última hora).

Desde las seis de la tarde la probabilidad de chubascos sigue siendo del 95-100% si bien los mayores registros se darían en Ronda, con acumulados que podrían alcanzar los 10 litros entre las 19 y las 20 horas. En el caso de la capital, los chaparrones podrían aparecer -siempre según el pronóstico de Aemet- a partir de las 20.00 horas. Y de momento no serían gran cosa: unos 0,3 litros. A esa hora la lluvia también podría descargar en Antequera, con acumulados de 2,7 litros hasta las 21.00 horas. En la costa oriental, los paraguas tardarán más en tomar las calles: según Aemet en la zona de la Axarquía y litoral de Rincón de la Victoria a Nerja, las precipitaciones comenzarían sobre las 22.00 horas con registros por debajo de los dos litros.

Por ahora, como explica el ente estatal en su perfil en X, una célula «tormentosa bastante activa» se desplaza por la mitad norte de la provincia de Huelva, donde está arrancando este episodio de fuertes lluvias en Andalucía. Para este 5 de noviembre la agencia de meteorología prevé en la región «cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, más intensas en la mitad occidental donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas».

«Los modelos muestran que el sistema frontal cruzará la Península de oeste a este. Este fenómeno se verá reforzado por una vaguada en altura y por un río de humedad que llegará desde el Atlántico. Ante ello, los mapas muestran lluvias intensas en el oeste de Andalucía este miércoles», avisa Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

Con motivo de la alerta naranja vigente, entidades como el Málaga ha decidido suspender la actividad este miércoles en lo que respecta a sus equipos de cantera. En concreto, el comunicado del club indica que «debido a la advertencia por las fuertes lluvias previstas para esta tarde, se aplazan todos los entrenamientos de La Academia y la Fundación MCF. El club recuerda extremar la precaución».