Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde

La Agencia Estatal de Meteorología activará la advertencia por fuertes chubascos a las 18.00 horas en Costa del Sol, Ronda y Valle del Guadalhorce

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:44

Vientos, lluvias, tormentas y oleje mantienen este miércoles en aviso a un total de 28 provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet). Málaga entre ellas. En el caso de la provincia, la advertencia se activará a las 18.00 y se mantendrá hasta las 00.00 horas en la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y Ronda, zonas en las que se esperan acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora. El resto del mapa local permanecerá en amarillo por fuertes lluvias (de hasta 25 litros) y tormentas, al no descartarse «la formación de tornados o trombas marinas». Sin embargo, a pocas horas de que entre en vigor la alerta, la previsión de la agencia estatal -a tenor del mapa con posible acumulados por horas y zonas geográficas actualizado en su web- no apunta a que finalmente se recojan muchos litros en nuestro territorio (si bien este tipo de fenómenos a veces no son fáciles de modelar y conviene estar atento a la última hora).

