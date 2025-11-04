Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología prevé acumulados de 25 litros desde las 18.00 horas

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

La llegada de un frente marcará el inicio de esta primera semana de noviembre, cuando se esperan precipitaciones que afectarán a la provincia este miércoles. ... Así, la Agencia Estatal de Meteorología eleva a un 100% la probabilidad de registrar chubascos acompañados de tormentas en Málaga, principalmente desde las 18.00 horas de mañana (aunque en municipios como Ronda, Marbella, Estepona o Manilva podrían empezar antes a partir de las 12.00 del mediodía). Según el organismo estatal, las precipitaciones serán generalizadas. En su última actualización, Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo en toda la provincia a partir de las seis de la tarde, sin excepcion. Se esperan acumulados de hasta 25 litros, tormentas y «no se descarta la formación de tornados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga

Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga