Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga

La llegada de un frente marcará el inicio de esta primera semana de noviembre, cuando se esperan precipitaciones que afectarán a la provincia este miércoles. ... Así, la Agencia Estatal de Meteorología eleva a un 100% la probabilidad de registrar chubascos acompañados de tormentas en Málaga, principalmente desde las 18.00 horas de mañana (aunque en municipios como Ronda, Marbella, Estepona o Manilva podrían empezar antes a partir de las 12.00 del mediodía). Según el organismo estatal, las precipitaciones serán generalizadas. En su última actualización, Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo en toda la provincia a partir de las seis de la tarde, sin excepcion. Se esperan acumulados de hasta 25 litros, tormentas y «no se descarta la formación de tornados».

«Mañana miércoles una vaguada atlántica irá afectando a Andalucía con un frente asociado, dejando precipitaciones localmente intensas con tormentas y rachas muy fuertes en la mitad occidental», destaca el organismo estatal en su cuenta oficial en la red social X. Por ahora, Aemet en su última actualización ha activado avisos naranja en Huelva y Sevilla -donde se esperan acumulados de 30 litros- y de nivel amarillo en la provincia de Málaga. Además, estará vigente otra advertencia en el litoral gaditano por rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Para este 5 de noviembre la agencia estatal prevé en la región «cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a partir del mediodía, más intensas en la mitad occidental donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas».

«Los modelos muestran que el sistema frontal cruzará la Península de oeste a este. Este fenómeno se verá reforzado por una vaguada en altura y por un río de humedad que llegará desde el Atlántico. Ante ello, los mapas muestran lluvias intensas en Galicia, extendiéndose a Castilla y León, Extremadura, comunidades cantábricas, extremo occidental de Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía en la jornada del miércoles», avisa Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

En cuanto a las temperaturas, las diurnas mínimas experimentarán un descenso el jueves «de unos cinco o seis grados en general», según recoge Aemet. El organismo estatal señala que la bajada será «más intensa» en torno al Valle del Guadalquivir y menos apreciable en la costa malagueña. Asimismo, Del Pino ha concretado que las nocturnas también bajarán «unos seis grados» entre el jueves y el viernes y se mantendrán «con pocos cambios» hasta el final de la semana. Las máximas oscilarán entre los 23 y los 26 grados que alcanzarán en Sevilla o Granada. Las mínimas, se moverán entre los 12 y los 18 grados de Málaga o Cádiz. El viento irá tendiendo a componente sur con intervalos fuertes durante la tarde y rachas ocasionalmenate muy fuertes en la mitad occidental.