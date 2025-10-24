Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quiles, señalando con la mano a sus detractores que son «cuatro gatos». Salvador Salas

Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga

El amplio despliegue policial a las puertas de la Facultad de Derecho evita incidentes entre detractores y afines al periodista, cuya conferencia en las instalaciones educativas no fue autorizada por la Universidad

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:09

Comenta

La tercera y última parada en Andalucía de la gira que Vito Quiles está realizando bajo el título 'España combativa. Periodismo crítico y comunicación política' ... tuvo este viernes Málaga como parada tras haber pasado por Granada y Sevilla y antes de proseguir por otras ciudades españolas. Aunque la conferencia que el periodista iba a dar en la Facultad de Derecho no fue autorizada por la Universidad de Málaga (UMA), partidarios y detractores se concentraron a las puertas del centro durante dos horas y media, donde hubo cruce de insultos y se exhibió simbología franquista.

