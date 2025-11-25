Casi 5.200 mujeres cuentan con protección policial por ser víctimas de la violencia machista en Málaga La mitad de ellas tiene niños a su cargo y hay 38 casos en los que se ha detectado el riesgo a que los agresores extiendan el maltrato a los seres cercanos, especialmente a menores

Unas 5.200 mujeres reciben protección policial actualmente en Málaga como víctimas de violencia machista. Es una lacra que no cesa y que, hace solo tres días, arrebató la vida a María Victoria, la vecina de 60 años asesinada a puñaladas por su exmarido, para quien ayer se decretó el ingreso en prisión provisional por el crimen. De las cinco víctimas mortales que ha dejado el machismo en la provincia en lo que va de año, solo una había denunciado.

Las cifras no hablan del miedo, ni de la prisiones que viven quienes sufren el maltrato. Ni siquiera reflejan toda la realidad. Solo la parte que asoma de un iceberg cuyo fondo es imposible de adivinar. Y aun así, los datos alarman. En lo que va de año, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han registrado 4.447 denuncias por violencia machista en Málaga. Y en un lustro 11.417 mujeres han sido incluidas en el Sistema VioGen en la provincia.

Así se desprende de las estadísticas hechas públicas por el Ministerio del Interior, al comparar su último informe, relativo a octubre de 2025, con el del mismo mes de 2020. En lo que llevamos de año, el sistema de protección a víctimas de violencia machista ha sumado otros 2.521 casos desde octubre del ejercicio pasado en Málaga.

Desde el año 2007, cuando se puso en marcha, el Sistema VioGen ha registrado un total de 45.061 procedimientos en la provincia malagueña, con un total de 39.439 víctimas. De ellas, 5.631 cuentan con más de un expediente por haber sufrido maltrato a manos de más de una pareja. Aunque la gran mayoría de los casos están inactivos (39.565) al percibirse que la amenaza ha desaparecido, estos son susceptibles de volver a ser activados en caso de que vuelva a apreciarse que están en peligro.

En la actualidad hay 5.196 mujeres de todas las edades que reciben protección policial. Tras la valoración policial, se ha advertido que 4.661 de ellas presentan un nivel de riesgo bajo, mientras que esta evaluación se eleva al nivel medio para medio centenar de víctimas y sube a un grado alto para 36.

Entre las víctimas hay 59 procedimientos vivos que afectan a menores de edad. Ellas forman parte del 25 por ciento de las jóvenes menores de 30 años que hoy están bajo el amparo policial en Málaga, que ascienden a 1.295. Este porcentaje ha descendido desde octubre de 2022 (año en el que la estadística empieza a diferenciar por franja de edades), cuando representaban el 26,7 por ciento de los expedientes activos.

De acuerdo con la estadística, las mujeres que más sufren violencia de género -o, al menos, en los que se han detectado los casos- son aquellas con edades comprendidas entre 31 y 45 años, quienes concentran casi la mitad de los procedimientos activos en la provincia. Con 2.454 asuntos, representan el 47,2 por ciento de las víctimas totales que hoy cuentan con protección policial. Entre ellas, hay 14 mujeres para las que se ha detectado un nivel de riesgo alto.

Siguiendo por edades, las que se encuentran en la franja de entre 46 y 64 años suponen el 22 por ciento de los procedimientos vivos. Ellas suman 1.319 expedientes activos, una cifra que desciende hasta los 128 cuando se trata de mayores de 65 años.

A cargo de menores

Según revela el informe, la mitad de las mujeres con protección policial cuentan con niños y adolescentes a su cargo. En 38 de estos casos la Policía Nacional ha detectado que los menores se encuentran en una situación de riesgo debido a la violencia machista. Esto es así porque en la valoración policial se ha apreciado una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a personas cercanas a ellas, especialmente a los menores a su cargo.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, hay 409 procedimientos de mujeres con hijos a su cargo que, para las autoridades, son de especial relevancia. Eso significa que sus casos suman una serie de indicadores que hacen que aumente de manera significativa la probabilidad de que el maltratador agreda a la víctima de manera muy grave o, incluso, letal.

Por otro lado, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este año, hasta el 30 de octubre, se han interpuesto 4.447 denuncias por violencia machista en la provincia, lo que haría una media de casi 15 denuncias diarias.

El teléfono para víctimas

Cabe recordar que el teléfono 016 atiende casos de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura. También se puede dar parte, ya sea la propia perjudicada, familiares o testigos, a través del correo 016-online@igualdad.gob.es. De igual modo, se puede contactar con este servicio por WhatsApp, en el número 600000016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Policía Local (092) o la Guardia Civil (062). En caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

