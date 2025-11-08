Más de 100 kilómetros de la red viaria de Málaga superan el ruido aconsejable: 28.000 personas expuestas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y sometido a consulta pública el Plan de Acción contra el Ruido (PAR) de los ... grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado (2025-2029) por valor de 231 millones de euros (IVA incluido). En la provincia, supondrá una inversión de 5 millones de euros, que se distribuirán en dos actuaciones en la ronda Oeste.

Según el documento sometido a alegaciones, consultado por SUR, en la red viaria estatal se superan los niveles acústicos aconsejados en 252 puntos de medición, que abarcan una longitud lineal de 109 kilómetros y afectan a una población de 27.917 personas. Entre ellas, hay 5.023 alumnos de centros educativos y se cuentan 471 camas sanitarias.

Málaga es la peor provincia de Andalucía en este campo y la quinta en el plano nacional, sólo superada por Alicante, Pontevedra, Coruña y Valencia.

367,29 kilómetros de red viaria estatal suma Málaga

Las carreteras del Estado en Málaga suman 367,29 kilómetros, por lo que la saturación acústica afecta a casi un tercio. De ellos, 274,7 son sin peaje y el resto, autopistas, la AP-7 y la AP-46. El total de kilómetros de autovía asciende a 243.

En los últimos meses, el Gobierno ha invertido casi 20 millones en actuaciones contra el ruido, concentradas en la AP-7. La más cuantiosa fue la de la variante de Marbella, por un importe de 15 millones de euros.

Las nuevas actuaciones anunciadas en el marco de este nuevo plan de acción afectan a la MA-20, entre Málaga y Torremolinos. Se van a sustituir las pantallas acústicas en un trazado de 2,5 kilómetros. Los nuevos amortiguadores del impacto sónico tienen un presupuesto de 5 millones de euros.

«El Plan de Acción se ha fundado en criterios de impacto, eficiencia y viabilidad técnico-presupuestaria, con el objetivo de maximizar los beneficios sociales y ambientales en sus cinco años de vigencia. El 94% de las actuaciones priorizadas cuentan ya con proyectos de construcción aprobados o en avanzada fase de redacción, lo que permitirá un despliegue ágil de las obras con vista en la puesta en marcha de las obras», informa el Ministerio en una nota pública.

Entre otras, las medidas contempladas incluyen la instalación de pantallas acústicas, la renovación de pavimentos por otros de características fonoabsorbentes y otras soluciones técnicas orientadas a reducir los niveles de ruido en entornos residenciales, educativos y sanitarios. Estas acciones se han definido tras el análisis detallado de los resultados de los MER elaborados en la Fase 4, que abarcan más de 12.000 kilómetros de grandes ejes viarios (carreteras con tráfico anual superior a 3 millones de vehículos), incluyendo más de 900 kilómetros de autopistas de peaje.

El Ministerio mantiene habilitado en su página web el apartado de Gestión del Ruido Ambiental en la Red de Carreteras del Estado, donde la ciudadanía puede consultar la Memoria del Plan de Acción, así como acceder al formulario para realizar alegaciones al mismo durante el proceso de información pública.