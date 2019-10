Zona del Limonar: Un paseo poco agradable Cosas de la Ciudad Vecinos de la calle Sierra del Co que llevan años reivindicando que se adecente un tramo de la calle por la que cada día pasan cientos de escolares ALEJANDRO DÍAZ Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 11:55

Son varios los vecinos de la calle Sierra del Co que llevan años reivindicando que se adecente un tramo de la calle por la que cada día pasan cientos de escolares, debido a la proximidad de un colegio. Junto a la acera crece de forma desmesurada la maleza en un solar que no está separado de la vía pública por ninguna barrera. No solo requiere de una profunda tarea de desbroce, sino también de retirada de basuras. Algunas personas carentes de civismo han ido arrojando en dicho espacio basuras hasta tal punto que el lector de SUR que realizó las fotografías no duda en tachar el área como un «auténtico vertedero». Además, la calle cuenta con otro solar, este sí separado por una valla metálica, donde también crece la vegetación sin control y se acumulan desechos. El lector denuncia que han llegado a aparecer roedores e insectos.

