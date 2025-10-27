Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo

Encarni Hinojosa Lunes, 27 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

El próximo 30 de noviembre, las cosas se pondrán serias en la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Málaga. Aunque arrancó su funcionamiento en la misma fecha de 2024, el nuevo sistema de circulación ha tenido un 'año de gracia' donde no se ha sancionado a ningún vehículo no autorizado. Pero eso acabará dentro de un mes, cuando se empezarán a tramitar las multas. Esto es lo que hay que saber para evitarlas.

El mapa de la zona

La Zona de Bajas Emisiones es un espacio de 404 hectáreas en el centro de Málaga donde la circulación se limitará, según una normativa, para mejorar la calidad del aire y del ruido de la ciudad. Es importante recalcar que, aunque un vehículo esté autorizado a circular por la ZBE, no significa que pueda hacerlo por la Zona de Interés Protegido ni por las Zonas de Especial Protección de Carretería y Álamos y del Soho, regidas por su propia normativa. En el siguiente mapa, puedes buscar calle por calle si se encuentra o no dentro de estas zonas reguladas.

El sistema de identificación

Una vez conocida la zona regulada, es importante saber cómo se van a registrar los vehículos que circulen por ella y, por lo tanto, cómo se tramitarán las multas.

El vehículo circulará y entrará en la Zona de Bajas Emisiones, que estará identificada por su señal oficial. Las cámaras ubicadas a la entrada y a la salida de la zona registrarán la matrícula y la enviarán al sistema. Aunque no será lo habitual, cualquier agente de la policía local podrá consultar también una matrícula. La matrícula se buscará automáticamente en el registro de vehículos autorizados. Si no se encontrara la matrícula, se cursará la sanción. El ayuntamiento emitirá la multa al titular de la matrícula del vehículo. AUX STEP FOR JS

Vehículos autorizados

La pregunta clave: ¿cómo saber si un vehículo está autorizado a entrar en la ZBE y hasta cuándo? La respuesta va a depender de tres factores:

Tipo: coche/moto o furgoneta

Domiciliación: dentro o fuera del municipio de Málaga

Etiqueta ambiental: cero emisiones, eco, C, B o sin etiqueta

Con respecto a la etiqueta ambiental del vehículo, no es necesario tener la pegatina identificativa en una zona visible del vehículo, ya que ésta está asociada directamente a la matrícula, que servirá como identificativo en este sistema. En el siguiente buscador, que enlaza con los datos de la Dirección General de Tráfico, se puede consultar qué etiqueta ambiental tiene cualquier matrícula:

Selector Dime cuál es tu vehículo y te diré si podrás circular o no por la ZBE

Elige una opción en cada una de las preguntas o sigue la narrativa en 'scroll'

1 ¿Qué tipo de vehículo tienes?

Coche o moto Furgoneta Coche o moto Furgoneta Coche o moto Furgoneta

2 ¿Está domiciliado dentro o fuera de Málaga?

En el caso de coches o motos:

En Málaga Fuera de Málaga En Málaga Fuera de Málaga En Málaga Fuera de Málaga

Y en el caso de furgonetas:

En Málaga Fuera de Málaga En Málaga Fuera de Málaga En Málaga Fuera de Málaga

3 ¿Qué etiqueta ambiental tiene?

En el caso de coches o motos domiciliados fuera del municipio:

Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta

Y en el caso de las furgonetas domiciliadas fuera de Málaga:

Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta

Coche o moto domiciliado en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Coche o moto domiciliado en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Coche o moto domiciliado en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta

En el caso de los coches y las motos que estén domiciliados dentro del municipio de Málaga, tendrán acceso siempre a la Zona de Bajas Emisiones, independientemente de la etiqueta ambiental que tengan, incluso si carecen de ella.

Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante

Y, aunque el coche o la moto estén domiciliados fuera de Málaga, tampoco tendrán nunca limitaciones al entrar siempre que tengan la etiqueta ambiental de cero emisiones, la eco o la C.

Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante

¿Pero qué pasa si un coche o moto domiciliado fuera del municipio tiene una etiqueta B? Podrá circular libremente por la ZBE, pero sólo hasta el 30 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, estará desautorizado.

Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Coche o moto domiciliado fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante

Y, en el caso de carecer de etiqueta ambiental, el coche o moto domiciliado fuera del municipio ya no podrá circular por la zona a partir del próximo 30 de noviembre.

Con respecto a las furgonetas, se repiten las mismas respuestas que con los coches y las motos. Con la diferencia de que se amplían por dos años los periodos 'de gracia'.

Furgoneta domiciliada en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Furgoneta domiciliada en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta Furgoneta domiciliada en el municipio de Málaga A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 2027 2028 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para vehículos sin etiqueta Cero emisiones ECO C B Sin etiqueta

En el caso de las furgonetas domiciliadas dentro de la ciudad de Málaga no tendrán nunca restricción.

Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta cero emisiones, eco o C A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 2027 2028 y en adelante

Tampoco la tendrán las furgonetas de fuera del municipio, siempre y cuando tengan etiqueta ambiental de cero emisiones, eco o C.

Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y con etiqueta B A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 2027 2028 y en adelante

En el caso de que la furgoneta de fuera de Málaga tenga la etiqueta ambiental B, podrá acceder libremente a la ZBE sólo hasta noviembre de 2028.

Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2027 2028 y en adelante Furgoneta domiciliada fuera del municipio de Málaga y sin etiqueta A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 2027 2028 y en adelante

Y si la furgoneta registrada fuera del municipio no tiene etiqueta, sólo podrá circular por la Zona de Bajas Emisiones hasta el 30 de noviembre de 2027.

Autorizaciones especiales

Por último, algunos vehículos que no sean coches, motos o furgonetas podrán acceder a la ZBE, independientemente de su domiciliación y de la etiqueta ambiental que tengan.

Acceso libre Transporte colectivo regular para viajeros Taxi/VTC Vehículos históricos Camiones A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio Acceso libre, pero con comunicación previa Asistencia sanitaria Fuerzas y cuerpos de seguridad Servicios municipales Servicios privados de especial necesidad A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio Acceso libre Transporte colectivo regular para viajeros Taxi/VTC Vehículos históricos Camiones A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio Acceso libre, pero con comunicación previa Asistencia sanitaria Fuerzas y cuerpos de seguridad Servicios municipales Servicios privados de especial necesidad A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio Acceso libre Transporte colectivo regular para viajeros Taxi/VTC Vehículos históricos Camiones A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio Acceso libre, pero con comunicación previa Fuerzas y cuerpos de seguridad Servicios municipales Servicios privados de especial necesidad Asistencia sanitaria A partir del 30 de noviembre de A partir del 30 de noviembre de 2025 2026 y en adelante Para todas las etiquetas e, incluso, para los domiciliados fuera del municipio

Según el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, se pretende dejar fuera de la Zona de Bajas Emisiones a más de 26.000 vehículos y estima que, en 15 años, se eliminará un 20% del parque móvil en esta área (40.000)

