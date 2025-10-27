Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Zona de Bajas Emisiones se complica en Málaga: Vox la tiene en los juzgados y Con Málaga pide posponerla

El líder de Podemos usa el mismo argumento para, en su caso, querer retrasar esta medida ambiental a partir del 30 de noviembre que el portavoz de Vox: que perjudica a las personas que tienen menos recursos económicos

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:37

Resulta curioso comprobar cómo Vox y Con Málaga (Podemos e IU) no están tan alejados en ciertos asuntos. Si el jueves, tanto unos como otros ... pedían menos impuestos para los ciudadanos, los primeros, los relacionados con los costes de la vivienda, y los segundos, referidos a la tasa de basuras, ahora se vuelven a encontrar con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El punto de partida no es exactamente el mismo porque Vox no apoya las medidas contra el cambio climático y Con Málaga, sí, pero en el fondo, coinciden plenamente: con la Zona de Bajas Emisiones se beneficia a las familias y personas pudientes, que podrán comprarse un coche eléctrico o híbrido y se perjudica a las que tienen menos recursos.

