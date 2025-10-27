La Zona de Bajas Emisiones se complica en Málaga: Vox la tiene en los juzgados y Con Málaga pide posponerla

Resulta curioso comprobar cómo Vox y Con Málaga (Podemos e IU) no están tan alejados en ciertos asuntos. Si el jueves, tanto unos como otros ... pedían menos impuestos para los ciudadanos, los primeros, los relacionados con los costes de la vivienda, y los segundos, referidos a la tasa de basuras, ahora se vuelven a encontrar con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El punto de partida no es exactamente el mismo porque Vox no apoya las medidas contra el cambio climático y Con Málaga, sí, pero en el fondo, coinciden plenamente: con la Zona de Bajas Emisiones se beneficia a las familias y personas pudientes, que podrán comprarse un coche eléctrico o híbrido y se perjudica a las que tienen menos recursos.

Usan distinto vocabulario, pero igual argumento finalista. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha afirmado esta mañana que la transición hacia una movilidad más limpia debe realizarse «con criterios de equidad, evitando que las medidas recaigan de forma injusta sobre quienes disponen de menos recursos o dependen del vehículo para trabajar». El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, justo cuando echaba a andar el mandato municipal, en septiembre de 2023, explicaba que la medida era discriminatoria porque beneficiaba a los ricos y perjudicaba a los pobres, así sin dar muchos rodeos.

La diferencia estriba en que Vox tiene en los tribunales la medida en su totalidad, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga mientras que Con Málaga lo que pide es que el Ayuntamiento de Málaga se comprometa a a no poner en marcha el régimen de multas a los que no cumplan a partir del 1 de diciembre (en realidad 30 de noviembre, según su aprobación en BOP) hasta que «no se garantice medidas efectivas que faciliten una transición justa y sostenible en materia de movilidad», como son los aparcamientos disuasorios (en las afueras de la ciudad) o el incremento del transporte público, que reza en la moción que presenta Con Málaga este jueves en el pleno municipal del mes de octubre.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga pueda ser un tema de debate político en el pleno, pero lo cierto es que la ordenanza, que es la que tiene validez normativa, ya está aprobada y publicada en el BOP y el equipo de gobierno PP tiene la mayoría absoluta, por lo que no habría manera de retrotraerla: a menos que el PP se allanase y cambiase de posición, algo que no parece factible, y o que lo decidieran los tribunales. Lo cierto es que cuando se llevó la ordenanza a aprobación en el pleno tan sólo se opuso a la misma Vox.

También demanda Sguiglia que el Ayuntamiento de Málaga estudie las necesidades de personas con circunstancias especiales en el uso de su coche privado para el trabajo y se diseñe un sistema de Pase de Acceso Laboral Temporal (PALT) «que permita compatibilizar la reducción de emisiones con la protección del empleo y la igualdad de oportunidades». Explicaba el portavoz de Con Málaga que «a día de hoy no existe ni un solo aparcamiento disuasorio ni en la zona oeste, y en la zona este no se ha previsto un refuerzo del transporte público ni medidas que garanticen que los trabajadores, que necesitan usar su vehículo por motivos laborales puedan circular. Desde Podemos e Izquierda Unida pedimos que se posponga la implementación de estas sanciones hasta que se aseguren estas medidas».

Vox, mientras tanto, tiene la implantación de la ZBE de Málaga en los tribunales, y la última información que ofreció al respecto fue la semana pasada. Tal y como recogió este periódico, indicaban que «el expediente del Ayuntamiento está plagado de errores, imprecisiones y defectos que deberían llevar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a declarar la nulidad de pleno derecho de la ordenanza», según explicó el vicesecretario jurídico de VOX Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros,

La ZBE, que ha tenido un año de gracia desde que se aprobara y se publicara en el BOP, empezará a ser efectiva desde el 30 de noviembre, fecha en la que el Ayuntamiento de Málaga podrá multar a vehículos que la incumplan: los autorizados serán los que tengan etiqueta CERO, ECO, C y B, así como los vehículos registrados en Málaga que no tengan etiqueta. La ZBE comprende un espacio de 437 hectáreas de circulación limitada y estará controlada por 53 puntos y 97 cámaras.

Aunque existen diferentes particularidades y casos, lo cierto es que se puede resumir que no tienen etiqueta los vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2000 y los diésel anteriores a enero del 2006. No obstante, es muy fácil saber la etiqueta de un vehículo. Se puede entrar la web de la Dirección General de Tráfico y teclear el número de matrícula. Es un servicio gratuito. Además, hay que saber que no es obligatorio mostrar e la etiqueta en el vehículo puesto que los sistemas funcionan a través de cámaras y lecturas de matrículas. Todos los municipios que apliquen estas ZBE están conectados con la base de datos de la DGT.

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.