Vuelven los 'candilazos' de otoño en Málaga: el fenómeno meteorológico tras los espectaculares atardeceres rojizos

Cada atardecer en los últimos días, Instagram se llena de espectaculares cielos rojos y naranjas. Impresionantes puestas de sol que regala el otoño de Málaga. ¿ ... Por qué se produce este fenómeno? Nubes teñidas de unos intensos colores. Un fenómeno conocido en meteorología como 'candilazo' o 'arrebol' y que también pinta de color nuestros amaneceres.

¿Qué sucede para que se dé un 'candilazo'? Forma parte del fenómeno de dispersión de la luz solar cuando el sol está más cerca del horizonte, la luz que llega es de tonalidades suaves, entre el rojo y el naranja. Al pasar esta luz a través de las nubes las colorea. Sucede, sobre todo, en zonas costeras, en otoño y en invierno, y la mejor hora, los 15 minutos previos a la salida del sol y los 15 minutos después de su puesta.

Si no hay nubes, no hay foto

Las nubes son un factor decisivo para que se produzca el 'candilazo': si no hay nubes, no hay foto. Un concepto es creer que las nubes crean los colores, pero en realidad, solo sirven como lienzo reflejar la luz del sol. Por eso va a ser importante que el cielo esté cubierto de nubes, pero sin ser muy densas, para que los rayos solares se filtren entre ellas. También resulta importante la altura a la que estén situadas. Las nubes de nivel alto o medio son las que más probabilidad tienen de encenderse.

La mejor hora son los 15 minutos previos a la salida del sol y los 15 minutos después de su puesta

Hay otros factores ambientales a tener en cuenta. Aunque no lo parezca, es importante un ambiente limpio, sin contaminación, que ayuda mucho a que la luz se disperse. También influye la humedad, ya que las gotas en suspensión desvanecen los rayos. En otoño e invierno, generalmente, la humedad es más baja que en las estaciones más cálidas, por eso es el momento de subir a un buen mirador, a la hora precisa, y prepararse para compartir esa postal inigualable de Málaga.