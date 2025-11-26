Vox vuelve a bajarse del 25N: un año más no habrá moción institucional en Málaga pero sí una que apoyarán los demás

Acabará sin ser noticia, pero tan sólo han pasado un par de años desde que se rompiese en consenso institucional en el Ayuntamiento de Málaga ... respecto del Día de la Mujer o del 25N (de Eliminación de la Violencia de Género) y todavía sigue llamando la atención que los grupos de la Corporación, todos, no puedan firmar una moción institucional de apoyo sin ambages a la lucha contra la violencia de género, que año tras año es consensuado antes en el Consejo de la Mujer, donde hay más de 100 asociaciones, y que se trabaja todo el año para que haya una política de mínimos, es decir, que pueda ser un texto que represente a la sociedad. Pero es obvio que a Vox no lo representa y por eso, un año más, y este es el tercero, este grupo de derechas no ha firmado la iniciativa que se realiza con vocación institucional, y tampoco aprobará este mismo texto, que lleva de forma urgente el equipo de gobierno del PP, para que, al menos, 29 de los 31 concejales (PP, PSOE y Con Málaga) sí puedan votarla a favor. En el texto lo que principalmente se exige es que haya tolerancia cero con los mensajes negacionistas que intentan soslayar la lacra de la violencia de género, y más prevención y recursos.

El equipo de gobierno del PP, además, ya ha dejado claro que votará en contra del dictamen y de la moción de Vox, que primero apoyó, que llega a pleno para que «se revise o se ponga fin la ideología de género», que es un término que usa este partido para negar la violencia sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. De hecho, el propio De la Torre se ha disculpado ante la enmienda de su partido (revisar), ya que Vox pedía poner fin, y ha indicado que aprobaron ese punto por el deseo que tienen como equipo de gobierno de consensuar cosas con la oposición, y que lo aprobado atacaba al concepto de violencia de género y que no lo iban rubricar. Además, hizo bandera de que el PP lleva la moción vía urgente que representa el sentir del Consejo de la Mujer (un organismo de participación en el Ayuntamiento), con el que tenían «total sensibilidad».

Vox critica la Ley del sólo sí es sí y el fallo de las pulseras antimaltrato

Por su parte, la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, indicó que «el PP había quedado desacreditado» al decir que iba a retractar de su posicionamiento inicial, votando a favor de su moción en la comisión de Derechos Sociales para que se revisase la ideología de género, y de la misma moción, que han vuelto a llevar al pleno, es decir que va por dos conductos a la sesión. Del PP decía Gómez que «no puede ceder ante posiciones de asociaciones y otros partidos políticos», indicando que ellos proponían otras medidas para erradicar esta lacra. Subrayó que Vox quiere derogar las leyes de género y modificar el Código Penal para que los agresores tengan prisión permanente. «Deben dejarse de llevar por profesionales, criminalistas, y no por asociaciones feministas y feministas fanáticas», subrayó, al tiempo que pidió auditar los fondos dedicados a políticas de igualdad, 500 millones de euros, criticó la Ley del sólo sí es sí, que había dejado a violadores en la calle, y el fallo en las pulseras antimaltrato.

Por su parte, el portavoz socialista, Dani Pérez, primero criticó que el PP se acogiera a los fundamentos de Vox, pero luego agradeció la rectificación, «todos tenemos que estar juntos frente a la lacra de la violencia machista», y dijo que el alcalde fue a la manifestación del 25N, el martes por la tarde, que es donde tiene que estar, puntualizó, y criticó que un año más no se pueda aprobar una moción institucional firmada por todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, afirmó que el PP tenía doble cara y puso el ejemplo del alcalde de Alpedrete (PP), que había indicado que en un asesinato por violencia de género, el hombre que mató a su mujer dándole decenas de puñaladas, la quería, o que luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, apoyara estas declaraciones. «Es grave que el PP camine en la cuerda floja», mientras que el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, subrayó que Vox «sigue siendo el barco rompehielos, que viene a romper consensos democráticos».

Por otra parte, Vox presenta una moción urgente para que se mejoren los servicios y equipamientos en Campanillas, de la que De la Torre ha indicado que podían aprovechar para llevar estas cuestiones a las juntas de distrito del Ayuntamiento, y no ha dejado claro cuál iba a ser su posicionamiento. «El distrito de Campanillas presenta déficits de acerados y ausencia de mantenimientos», subrayó el portavoz Antonio Alcázar, quien indicó que merecían mejores infraestructuras y más ahora que se iban a promover tantas viviendas en esta zona como Buenavista o Distrito Zeta.