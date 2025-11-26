Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En la imagen, los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez. P. R. Q.

Vox vuelve a bajarse del 25N: un año más no habrá moción institucional en Málaga pero sí una que apoyarán los demás

De la Torre ha dejado claro que votarán en contra de las mociones de Vox, para «revisar o poner fin a la ideología de género» y afirma que se la aprobaron inicialmente «por el deseo de consensuar cosas» con la oposición

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:24

Acabará sin ser noticia, pero tan sólo han pasado un par de años desde que se rompiese en consenso institucional en el Ayuntamiento de Málaga ... respecto del Día de la Mujer o del 25N (de Eliminación de la Violencia de Género) y todavía sigue llamando la atención que los grupos de la Corporación, todos, no puedan firmar una moción institucional de apoyo sin ambages a la lucha contra la violencia de género, que año tras año es consensuado antes en el Consejo de la Mujer, donde hay más de 100 asociaciones, y que se trabaja todo el año para que haya una política de mínimos, es decir, que pueda ser un texto que represente a la sociedad. Pero es obvio que a Vox no lo representa y por eso, un año más, y este es el tercero, este grupo de derechas no ha firmado la iniciativa que se realiza con vocación institucional, y tampoco aprobará este mismo texto, que lleva de forma urgente el equipo de gobierno del PP, para que, al menos, 29 de los 31 concejales (PP, PSOE y Con Málaga) sí puedan votarla a favor. En el texto lo que principalmente se exige es que haya tolerancia cero con los mensajes negacionistas que intentan soslayar la lacra de la violencia de género, y más prevención y recursos.

