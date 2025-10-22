Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Alcázar y Yolanda Gómez junto con otros miembros de la formación Vox. SUR

Vox Málaga recrudece su batalla judicial contra la Zona de Bajas Emisiones y pide que sea nula de pleno derecho

La formación en la Casona del Parque argumenta que los informes económicos y ambientales del Ayuntamiento están cargados de defectos

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:54

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga lleva casi un año activa. Pero ha sido un inicio 'de gracia', sin multas. Las sanciones por ... accesos no autorizados comenzarán el 30 de noviembre. En principio sólo serán para los vehículos que no tengan etiqueta ambiental (no física, sino los que no llegan ni a B, por entendernos) y que estén censados fuera de Málaga capital. Eso durante un año. Luego, se pasará también a sancionar a los foráneos con B. Valga como introducción a un asunto polémico que ha llevado a Vox a acudir a los tribunales. Piden que la ordenanza que regula este área del Centro y su entorno sea considerada nula de pleno derecho.

