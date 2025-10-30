¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?

La recta final de octubre en Málaga ha estado marcada por la lluvia y la bajada de las temperaturas, registrándose unos valores algo más ... en consonancia con la fecha que marca el calendario tras unos días de terral. ¿Seguirá la tregua de la lluvia para las celebraciones de Halloween? De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan precipitaciones para este viernes, 31 de octubre, en la capital, y en la provincia la probabilidad es muy baja.

Además el mercurio podría volver a subir, especialmente durante el día, y se espera que las máximas se sitúen en torno a los 25 grados. Las temperaturas nocturnas, por su parte, sí podrían bajar hasta los 15-16 grados.

Para el sábado, José Luis Escudero, responsable del blog Tormentas y rayos, avanza que se espera una «probabilidad muy baja de precipitaciones» y sin rachas de viento. El domingo, sin embargo, se prevé «un frente frío muy poco activo durante la madrugada y primeras horas de la mañana que puede dejar chubascos débiles y ocasionales por el interior más occidental de la provincia malagueña», mientras que la probabilidad de agua en el resto de la provincia «es muy baja».

Ampliar Previsión del tiempo en Málaga para los próximos días. Aemet

Terral de otoño

Además, se aguardan rachas de moderadas a fuertes de terral de otoño y poniente en toda la costa malagueña, que serán más probables por la tarde lo que hará que las temperaturas vuelvan a experimentar una subida donde se registre terral.