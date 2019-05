El viento derriba parte del muro exterior de los Baños del Carmen SUR La estructura ha cedido en la parte de la entrada al antiguo 'camping' durante la madrugada sin que haya producido otros daños IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 17 mayo 2019, 12:40

Lo que no ha conseguido la burocracia en 40 años lo ha hecho posible la meteorología en una noche. Vientos constantes de levante, con rachas (en el anemómetro del Puerto) de hasta 54 km/h, según Aemet, han derribado durante la madrugada parte del muro exterior del balneario de los Baños del Carmen.

El derrumbe se ha producido en una parte más débil de la tapia que da junto a unas antiguas construcciones, junto a la entrada del antiguo 'camping', y no se han producido otros daños reseñables. Se trata de una estructura antigua y de un grosor mínimo, de un solo ladrillo, según fuentes técnicas, y no se había reforzado, como sí se hizo años atrás con la parte más cercana a la entrada principal al balneario y la playa.

Los primeros en intervenir han sido precisamente los concesionarios del restaurante, que han vallado con personal propio el perímetro afectado, aunque señalaron que los cascotes han caído en una zona por la que no transita nadie, en los patios trasera de las viejas casitas abandonadas. Además, han solicitado al arquitecto que se ocupa del mantenimiento del edificio histórico que redacte un informe y se le remitirá a la Delegación de Medio Ambiente, que es el actual responsable, tras la caducidad de la concesión, en julio pasado, del mantenimiento de esa parte de los terrenos (los privados ya sólo gestionan los 1.802 metros cuadrados de la concesión del restaurante). No obstante, formalmente aún no se ha producido la reversión legal a la Administración.