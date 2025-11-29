Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la tarde de este sábado se ha estrenado el videomapping en la Catedral. Ñito Salas

Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Las proyecciones, de unos diez minutos de duración, tienen tres pases diarios desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Al ya tradicional espectáculo navideño de luces y música que ofrece desde este viernes la calle Larios de Málaga se ha sumado este sábado el ... videomapping que se proyecta en la fachada de la torre sur de la Catedral hacia la calle Molina Lario. En esta edición, la empresa Firefly Events, que lleva a cabo esta proyección arquitectónica en el primer templo de la diócesis por quinto año consecutivo, tras una primera ocasión en los muros de la Alcazaba, despliega en la torre un cuento titulado 'El pescador de sueños', con personajes inspirados en el desaparecido oficio de los cenacheros, a los que rinde homenaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad