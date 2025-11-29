Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Al ya tradicional espectáculo navideño de luces y música que ofrece desde este viernes la calle Larios de Málaga se ha sumado este sábado el ... videomapping que se proyecta en la fachada de la torre sur de la Catedral hacia la calle Molina Lario. En esta edición, la empresa Firefly Events, que lleva a cabo esta proyección arquitectónica en el primer templo de la diócesis por quinto año consecutivo, tras una primera ocasión en los muros de la Alcazaba, despliega en la torre un cuento titulado 'El pescador de sueños', con personajes inspirados en el desaparecido oficio de los cenacheros, a los que rinde homenaje.

El audiovisual con el que la torre catedralicia inacabada cobra vida, incluido dentro del contrato del Ayuntamiento con la empresa Iluminaciones Ximénez, tiene una duración de unos diez minutos. Consta de una introducción, la parte central del cuento, y una escena final en tres dimensiones en la que se recrean varios elementos, entre ellos vidrieras.

Relata la historia de un padre, José, y su hijo, el pequeño pescador, que navegan en una barca sobre un mar de estrellas fugaces. José echa las redes y logra capturar estrellas y algunos peces. Se dirige a su humilde casa y sobre ella empiezan a dibujarse bloques de edificios en los que, tras la decoración navideña, aparecen escenas que cuentan historias de discusiones, menores aislados con teléfonos móviles en sus habitaciones y ancianos que viven solos.

Representación de La Farola

José sale de su casa y observa que la Navidad también esconde «muchos corazones rotos». Pasa su brazo por el hombro de su hijo, y el pequeño pescador entra en la casa y saca un montón de las estrellas fugaces que han pescado. Entonces, expresa su deseo de que ninguna persona esté triste o sola en Navidad; tras lo que las estrellas cobran vida y salen de sus manos para llegar hasta quienes más lo necesitan, llenándolos de luz. El cuento termina con una representación de La Farola por cuyas escaleras de caracol sube el pequeño pescador hasta encontrarse con sus padres, José y María, que desde lo alto saludan entusiasmados.

Para esta puesta en escena, que cuenta con la colaboración del Cabildo de la Catedral, se utiliza tecnología de proyección láser, con infografías en dos y tres dimensiones. El dispositivo consta de 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Asimismo, se han colocado seis estructuras de acero para equipos en altura.

Esta proyección se ofrecerá desde este sábado todos los días, hasta el 4 de enero próximo, con tres pases que serán a las 19, 20:30 y 22 horas. No se proyectará los días 24 y 31 de diciembre.

Asimismo, desde este sábado, al igual que sucedió el año pasado, la fachada del Ayuntamiento se va a ver ambientada con proyecciones de temática navideña. Así, sobre la Casona del Parque se dibujarán estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua.