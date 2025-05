«Tenía un viaje de trabajo en Madrid y he perdido la conexión» Los viajeros de los trenes de alta velocidad con salida en Málaga denuncian la falta de información y afirman que la situación recuerda a la vivida la pasada semana con el apagón

Antonio M. Romero Lunes, 5 de mayo 2025, 09:50

Viajeros sentados en el suelo junto a maletas, padres intentando entretener a sus hijos, colas ante los controles de seguridad y en las oficinas de información de las diferentes compañías y grandes dosis de paciencia y cierta indignación. Esta es la estampa que desde primera hora de la mañana se ha vivido en la estación María Zambrano de Málaga con cientos de viajeros aguardando la espera de sus trenes de alta velocidad demorados en sus horas de salida a consecuencia de la incidencia registrada anoche en Toledo con el sabotaje por el robo de cable de las instalaciones de seguridad y el enganche y arrastre de la catenaria por un tren.

Uno de los afectados ha sido Fernando, quien tenía que haber salido en un tren Iryo a las 8.05 y que una hora y media después aún no sabía cuándo saldría. «Hemos preguntado pero nos han dicho que hasta que Renfe no les de información de cuándo pueden colocar el tren no saben nada», ha explicado este malagueño que iba a Madrid por cuestiones laborales.

«Tenía un viaje de trabajo concertado para salir desde el aeropuerto de Madrid a las 13.40 horas y no vamos a llegar. He perdido esa conexión», ha añadido.

También por motivos de trabajo viajaba a Madrid Dani cuyo tren tenía prevista la salida a las 9.30 horas y confiaba en que «no tenga mucha demora». «Después de lo que ocurrió la pasada semana con el apagón otra vez parece como el fin del mundo», ha relatado mientras miraba los paneles informativos.

«No nos han dicho nada sobre el tiempo de demora. A ver si no se demora mucho porque a las 6 de la tarde tengo una cita de trabajo en Madrid para un evento y si veo que no voy a poder llegar tendré que cancelar y regresar a Málaga», ha manifestado Dani.

A las 8.22 horas tenía que haber salido el tren en el que Eugenio regresaba a Ciudad Real. Sentado en el suelo, este viajero ha denunciado la falta de información. «No nos han dicho nada. Cuando hemos llegado en los paneles ponía que había demora y ya está; esa es toda la información que tenemos. No hemos tenido ningún tipo de información. Muy contento no estoy. Pensaba que esto solo pasaba en las noticias», ha apostillado.