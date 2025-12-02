Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga

Por si fuera poco con la competencia de los vehículos VTC y la irrupción de los tuk tuk para turistas, a los taxistas y al ... Ayuntamiento de Málaga se les ha abierto un nuevo frente de batalla con la reducción de las paradas disponibles en la vía pública, tanto en el Centro como en los barrios.

Aunque, en realidad, este problema es doble, porque al espacio menguante se añade también el uso compartido con los camiones de carga y descarga, que no siempre cumplen los horarios establecidos.

Es lo que denuncia la asociación Aumat, que considera el problema suficientemente grave como para haber solicitado una reunión urgente al Área de Seguridad de la capital, que tendrá lugar el próximo jueves, 4 de diciembre.

Su presidente, Miguel Ángel Martín, cita varios ejemplos, como el caso de la barriada de los Corazones, en la avenida Ortega y Gasset (dirección hacia el Palacio de Ferias). También ha desaparecido otra junto al hotel de Guadalmar. En algunos casos, asegura, la pérdida de paradas afecta directamente a centros médicos y ámbitos donde este servicio de movilidad es más necesario.

El Ayuntamiento niega que elimine paradas y sólo admite que tiene pendiente reubicar una

Al contrario, desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento niegan la mayor: «No se han eliminado paradas sino todo lo contrario, se han puesto nuevas». En este punto, sólo admiten que existe una que está «pendiente de reubicar». Por otro lado, aclaran que la reunión prevista es con el Área de Seguridad, y por tanto en principio estará enfocada a mejorar el control de la convivencia.

«Las paradas compartidas con carga y descarga están vigiladas para que cada parte cumpla con el horario establecido; aunque en cualquier caso se abordará la situación con ambos sectores», añaden desde el departamento que gestiona la Policía Local.

Taxis y carga compartida

A ello, se suma el segundo frente, que es la díficil convivencia con el transporte de mercancías, por ejemplo, en la plaza de la Merced, Atarazanas, Cortina del Muelle y la calle Córdoba. En este caso, el problema es, como denuncia Martín, que algunos transportistas no cumplen los horarios.

«Todo esto al final supone que los taxistas tenemos que andar dando vueltas, lo que provoca más tráfico y más contaminación», y denuncia: «Estamos perdiendo actividad por todas partes en Málaga, porque los ciudadanos que lo necesitan no pueden acceder a nuestro servicio».

Para trasladarle sus quejas al Ayuntamiento, los autónomos mantendrán una reunión el próximo jueves, 4 de diciembre, en la que abordarán todas estas situaciones. «Hemos hecho varias asambleas porque los taxistas están súper cabreados con este tema», y advierte: «Ya se ha aprobado que si no nos dan una solución, saldremos a protestar en las calles».