Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parada de taxis de uso compartido con la carga y descarga frente a Atarazanas. MORENO

Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga

El Área de Movilidad del Ayuntamiento niega la mayor: «Es al contrario, no sólo no se han eliminado zonas sino que se han puesto nuevas»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:08

Comenta

Por si fuera poco con la competencia de los vehículos VTC y la irrupción de los tuk tuk para turistas, a los taxistas y al ... Ayuntamiento de Málaga se les ha abierto un nuevo frente de batalla con la reducción de las paradas disponibles en la vía pública, tanto en el Centro como en los barrios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  7. 7 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  8. 8

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  9. 9

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  10. 10 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga

Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga