Los veterinarios malagueños reconocen en su gala anual a Miguel Ángel Pezzi
El acto del colegio presidido por Juan Antonio de Luque se celebró en el antiguo parador de San Rafael, actual sede de Turismo Andaluz
SUR
Viernes, 3 de octubre 2025, 07:48
Con motivo de la segunda edición de la Gala de la Profesión Veterinaria Malagueña, organizada por el Colegio de Veterinarios de Málaga, este colectivo profesional ... reconoció ayer con su máxima distinción a Miguel Ángel Pezzi «por su magnífica trayectoria profesional y compromiso con la profesión, siendo pionero en el impulso de una salud pública veterinaria e integradora». La gala del colegio presidido por Juan Antonio de Luque se celebró en el antiguo parador de San Rafael, actual sede de Turismo Andaluz.
