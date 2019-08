Un vertedero bajo el puente de Armiñán Sillas y otros desechos acumulados en el lecho del río Guadalmedina Cosas de la ciudad La acumulación de suciedad, basura y mobiliario desechado se hace visible para los ciudadanos que transitan a pie por esta zona, PABLO EMILIO ZORRILLA Sábado, 24 agosto 2019, 12:31

En la intersección de la Avenida del Arroyo de los Ángeles con el Puente de Armiñán, junto al cauce del río Guadalmedina, la acumulación de suciedad, basura y mobiliario desechado se hace visible para los ciudadanos que transitan a pie por esta zona, como es el caso de una señora que informó a SUR de esta circunstancia por «el excesivo olor y horror que supone para la vista». Denuncia que se ha convertido en un «colector de aguas fecales», del que fue consciente un día que paseaba por la zona y observó cómo un grupo de extranjeros «fotografiaban asombrados una escena tan degradada de la ciudad, en lugar de hacerlo a otra con la que fardar por su limpieza». Procedente del norte y residente en Málaga desde hace 55 años, declara impotente que «no se puede luchar contra este tipo de hechos si no es desde las instituciones», que a su juicio «deben de dar ejemplo en estos casos haciéndose cargo de la limpieza y mantenimiento», sentencia.

Faltan papeleras en la nueva Alameda

La peatonalización de la nueva Alameda fue inagurada con éxito hace algo más de una semana, pero para algunos ciudadanos, como José Ojeda, adolece de problemas aún por resolver, en este caso, la falta de papeleras a lo largo de la zona rehabilitada. Según testimonios de Ojeda a este periódico, las papeleras existentes son antiguas y no se han asignado «papeleras oficiales» desde que se abrió al público tras las obras. Él mismo lo notificó al Ayuntamiento enviando fotografías que realizó un día que paseaba por la zona, pero aún no ha recibido una respuesta. «Quizas es demasiado pronto, pues es extraño que no las hayan puesto aún», comenta. «El problema se acentúa cuando los ciudadanos quieren tirar sus desechos y no es posible», a juicio del denunciante.