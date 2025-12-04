El velero de los récords hace escala en el puerto de Málaga
El M5, que se encuentra amarrado estos días en la marina de megayates, tiene varias características que lo hacen único en el mundo
Málaga
Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:27
El velero M5 se encuentra haciendo escala técnica estos días en el muelle uno, dentro de la concesión de la marina de megayates del puerto ... de Málaga. Este barco, de 78 metros de eslora, tiene en su construcción varias características que lo hacen único en el mundo.
De una parte, se trata del yate más grande construido en fibra de vidrio, lo que le permite aligerar mucho su casco para ganar velocidad y navegar con vientos flojos. A ello, también colabora el hecho de ser el velero más grande con un sólo mástil (que se eleva hasta 80 metros de altura).
Mientras, la jarcia (que son los cables que soportan el mástil) son de fibra y titanio, lo que le permite ahorrar hasta 18 toneladas de peso respecto a un sistema convencional de acero. Así lo exponen a SUR fuentes técnicas expertas, que insisten en la oportunidad de ver estos días en Málaga a una de las naves más avanzadas tecnológicamente y sostenibles que existen.
Paradójicamente, uno de los yates más ecológicos que existen es propiedad de Rodney Ray Lewis, un magnate del petróleo estadounidense
El yate velero se construyó inicialmente como Mirabella V, aunque recientemente se sometió a un reacondicionamiento en los astilleros NCA Refit de Italia. Fue encargado originalmente por Joseph Vittoria, antiguo director general de la empresa de alquiler de coches Avis, y botado por primera vez en el año 2004.
Multimillonario petrolero
Paradójicamente, uno de los yates más ecológicos que existen es propiedad de Rodney Ray Lewis, un magnate del petróleo estadounidense, fundador y presidente de Lewis Energy, una compañía de prospección de combustibles fósiles con sede en Texas.
Como curiosidad, Lewis, que es hijo de un piloto de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, es conocido por ser coleccionista de aviones de guerra antiguos, que además pilota personalmente. Lo mismo hace también al timón de su potente velero.
El M5 tiene capacidad para albegar hasta 16 pasajeros en ocho camarotes, atendidos por una tripulación de 17 profesionales. Su velocidad máxima es de 14 nudos, y la navegación por viento está apoyada por la propulsión de dos potentes motores Caterpillar. Su precio estimado ronda los 50 millones de euros, y su mantenimiento anual se eleva a entre tres y cinco millones.
