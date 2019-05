Vecinos, sindicatos y Colegio de Médicos reclaman la construcción de un CHARE en la zona Este de Málaga Imagen de archivo del centro de salud de El Palo. / SUR Consideran que contar con un hospital es una prioridad para mejorar la atención sanitaria de la población ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 17 mayo 2019, 15:09

La construcción de una infraestructura sanitaria hospitalaria en la zona este de Málaga es una prioridad para los vecinos de esa parte de la capital malagueña. El colectivo vecinal cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT, CC OO, Satse y Sindicato Médico, así como del Colegio de Médicos de Málaga. En una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de UGT se ha exigido a la Junta de Andalucía la creación de un CHARE en la zona este. A ese respecto, se ha recordado que el actual consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, cuando era presidente de la Diputación Provincial, se comprometió a ceder los terrenos de los aparcamientos del Civil para la construcción del nuevo hospital del SAS en Málaga.

Sindicatos, vecinos y el Colegio de Médicos quieren que se cumpla esa promesa y que la Junta haga ese centro hospitalario. El colectivo vecinal reivindica que se construya un CHARE para dar cobertura a unas 120.000 personas, según datos ofrecidos por la Federación de Vecinos Unidad.

Los sindicatos han dicho que han pedido reunirse con el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, para hablar del tema de la situación sanitaria de la zona este y de otras cuestiones, pero que su solicitud no ha sido respondida. Las organizaciones sindicales no descartan convocar movilizaciones si la Delegación de Salud no atiende sus reivindicaciones.

En cuanto al centro de salud de El Palo, vecinos, sindicatos y Colegio de Médicos apuestan por su ampliación, ya que sus actuales dependencias se han quedado pequeñas y son insuficientes para dar una atención adecuada a la demanda existente. También se pide un incremento de la plantilla de profesionales de atención primaria.

Por otro lado, los sindicatos han criticado la falta de información sobre cómo se cubrirán las vacaciones de los profesionales sanitarios este verano en los centros de salud y los hospitales.