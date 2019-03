Vecinos y empresas de patinetes discrepan sobre el bando del alcalde Patinetes aparcados en la acera en la Cortina del Muelle. / SALVADOR SALAS Las marcas de alquiler afirman que aportará seguridad jurídica, mientras que los afectados critican que se legalice su uso en las aceras IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 28 marzo 2019, 18:12

Los vecinos y las personas con movilidad reducida, de un lado; y las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, de otro, discrepan abiertamente sobre el bando anunciado por el alcalde, Francisco de la Torre, para intentar poner orden en este tipo de vehículos a la espera de la normativa anunciada por la DGT. Para las marcas, la propuesta aportará seguridad jurídica para sus operaciones, mientras que los segundos critican que se legalice su uso en las aceras, y aseguran que será imposible controlarlos.

«Que haya una regulación es bueno para todos, da seguridad jurídica para las empresas y los ciudadanos, usuarios y no usuarios, y para el Ayuntamiento», comenta un portavoz de Voi. «Estamos contentos de ver que el Ayuntamiento trabaja en positivo». En la misma línea, desde Wind aplauden la seguridad jurídica que esto supone, y se muestra de acuerdo con las líneas principales del bando, en el sentido de que se aparque en huecos para coches o junto a los aparcamientos de motos; y que la circulación sea preferentemente por los carriles bici, y limitada a 10 km/h en las aceras. También se ofrecen a financiar proyectos para crear zonas especificas de aparcamiento, idealmente restando alguna plaza de coche en las calzadas.

Legaliza su uso en las aceras

Al contrario, Alfredo de Pablos, presidente de la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, asegura que si la normativa se redacta en los términos que se han anunciado será una «legislación inaplicable». «Decir que hay que circular de forma preferente por los carriles bici no sirve para nada, y la regulación de la velocidad no es posible. Nada es obligatorio, si no está definido de manera univoca no sirve».

De entre todos los aspectos que contiene el bando, el que más le rechina es que se permita que los patinetes vayan por la acera. «Se le da carta de legalidad, que hasta ahora eran alegales, esto va a ser ingobernable». De Pablos valora la intención y la actitud proactiva del alcalde, pero exige que se prohíba que estén encima de las aceras, como ya ocurre en Madrid y Barcelona. «No pueden meter más presión sobre las aceras, las calzadas siguen libres de problemas, tienen que ser valientes y convertir todas las calles del entorno del Centro en vías 30 (limitadas a esta velocidad para todos los vehículos)».