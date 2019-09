Los vecinos de Cruz de Humilladero rechazan por tercera vez la zona azul Un momento de la asamblea. / migue fernández Los residentes contabilizan unos 600 votos en contra del proyecto, que se pondrá en marcha el 1 de octubre en fase de pruebas JUAN SOTO Málaga Jueves, 5 septiembre 2019, 22:03

Dicen que a la tercera va la vencida, pero en su caso no tienen intención de rendirse con facilidad. Los vecinos de Cruz de Humilladero han rechazado hoy por tercera vez la implantación de la zona azul en su barrio. Tras una consulta popular realizada en la sede de la asociación La Cooperación, los residentes han negado de forma mayoritaria la puesta en marcha de las zonas de estacionamiento regulado que pretende poner en marcha el Ayuntamiento de Málaga en fase de pruebas a partir del 1 de octubre. Tras haber buzoneado folletos por los diferentes bloques del distrito, y a falta del recuento oficial que se realizará el próximo martes –aún quieren sumar más apoyos–, los residentes han contabilizado unos 600 rechazos «y ningún apoyo».

El presidente de la asociación vecinal, Antonio Vega, resume su oposición al proyecto en que los residentes no están dispuestos a pagar por aparcar en su barrio y en que este cambio no permitirá que haya nuevos espacios disponibles. Por contra, entiende que sólo aumentará el problema de aparcamiento en los barrios colindantes y que la medida es recaudatoria. «Es más urgente que pongan aparcamientos para bicicletas, que no tenemos ni uno», se queja.

Tras la asamblea celebrada en la plaza que hay junto a la asociación (casualmente hoy se han quedado sin luz), Vega ha trasladado a los asistentes el rechazo del colectivo al proyecto desarrollado por el Ayuntamiento y ha palpado que los residentes opinan como ellos. «Han venido hasta dirigentes históricos porque en el barrio hay mucha indignación con este tema».

Vega recuerda que en el año 2016 reunieron casi 500 firmas en contra de este proyecto, y que en octubre del año pasado el alcalde se comprometió a no ponerlo en marcha hasta que hubiera consenso vecinal, ya que también hay una amplia mayoría de comerciantes que se oponen. «No sabemos qué ha cambiado desde entonces porque el sentimiento generalizado entre los vecinos es el mismo», explica.

Proyecto en pruebas

A pesar de las dos ocasiones previas en las que se ha conseguido paralizar el proyecto, en esta ocasión el Ayuntamiento parece dispuesto a no dar marcha atrás. Una semana antes del inicio de la Feria de Málaga, el concejal de Movilidad, José del Río, se reunió con las diferentes partes para explicarles que se iba a retomar porque piensan que será beneficioso para los residentes y para incentivar las visitas a los comercios de la zona.

Inicialmente se pondrá en marcha durante un periodo de entre seis meses y un año, y en el caso de no obtener los resultados previstos se podría dar marcha atrás. «Creemos que tiene muchas más ventajas que perjuicios, aunque se podría retirar si no se cumple con las expectativas», reconoce el propio Del Río.

Si no se producen cambios de última hora, la intención municipal es que la zona azul sea una realidad en octubre en las calles Camino de San Rafael, Andarax, Amarguillo, La Unión, Alfambra, Alagán y Antonio Martelo. El calendario establecido por la Sociedad Municipal de Aparcamientos señala que el 10 de septiembre comenzarán los trabajos de señalización horizontal y vertical, y a partir del día 11 de septiembre se comenzará a instalar los parquímetros. Además recuerdan que las tarifas para residentes son mucho más ventajosas que las ordinarias y que conllevan descuentos de hasta el 98%. En concreto, los residentes pueden aparcar en su zona azul por 0,20 euros al día y un euro a la semana.