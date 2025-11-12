Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Niños vecinos de Los Asperones, preparados para ir al colegio, en uno de los primeros días de este curso. Marilú Báez

El 80% de los vecinos de Los Asperones no está preparado para irse a corto plazo

Los habitantes del barrio malagueño no sólo sufren más paro, también la incidencia de la enfermedad mental es más elevada, así como la de dolencias crónicas como el asma derivadas de vivir en el asentamiento

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:23

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mostraron este verano su intención de pedir al Gobierno central que aporte financiación para el realojo de las ... familias que viven en Los Asperones. El Real Decreto que regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 contempla ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda en forma de financiación para rehabilitar, renovar o edificar nuevas viviendas, urbanizar o reurbanizar los entornos, pero también para procesos de reubicación de sus ocupantes. Y es por esta última opción por la que parece que se ha abogado.

