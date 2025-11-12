El 80% de los vecinos de Los Asperones no está preparado para irse a corto plazo

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mostraron este verano su intención de pedir al Gobierno central que aporte financiación para el realojo de las ... familias que viven en Los Asperones. El Real Decreto que regula el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 contempla ayudas para la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y de la infravivienda en forma de financiación para rehabilitar, renovar o edificar nuevas viviendas, urbanizar o reurbanizar los entornos, pero también para procesos de reubicación de sus ocupantes. Y es por esta última opción por la que parece que se ha abogado.

72% de las viviendas de Los Asperones no son habitables, según Cruz Roja. Más de la mitad de los hogares han sido edificados por la propia población como respuesta a la falta de alternativas habitacionales y presentan en su mayoría condiciones de habitabilidad muy deficientes.

El informe que la Junta de Andalucía encargó a Cruz Roja -la organización fue la adjudicataria del concurso realizado a tal efecto- da argumentos de peso que indican que tal decisión es la correcta. Especialmente el dato de que tres de cada cuatro viviendas del asentamiento se han considerado «no habitables», que la mitad de las casas o las propias ampliaciones de las originales sean fruto de la autoconstrucción y, por tanto, tampoco habitables, a lo que se suman las deficiencias en las redes de agua y electricidad, la escasa y mala distribución de equipamientos públicos y una movilidad deficiente.

Además, la mayoría quiere irse de Los Asperones. Aunque, tal y como contaron algunos vecinos a este periódico para la elaboración de este reportaje, muchos tienen miedo al futuro fuera del barrio, a quedarse a la intemperie por no tener medios para pagarse una nueva casa, para tener un trabajo: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos, que vean otro mundo. Otra clase de sociedad no les vendría mal. ¿Pero cómo lo hacemos si no tenemos para pagar, si muchos vivimos de la chatarra, los cartones o de vender un puñado de ajos? Igual nos vamos y nos terminamos quedando en la calle», planteaba una mujer.

«La intervención no es sólo de ladrillo, sino que es necesaria en toda una serie de dimensiones, como la formativa en los jóvenes, en los niños y en las niñas y en los adultos; asistencia a personas mayores con algún tipo de dependencia...»

Y la investigación de Cruz Roja también muestra las dificultades y los retos que supondrá el proceso de reubicación, de integración social verdadera en la ciudad. Una mudanza no es suficiente. Dar un techo no resuelve el problema. El trabajo social tiene que entrar en acción. «La intervención no es sólo de ladrillo, sino que es necesaria en toda una serie de dimensiones, como la formativa en los jóvenes, en los niños y en las niñas y en los adultos; asistencia a personas mayores con algún tipo de dependencia... Si hay un realojo habrá que hacer un análisis de la situación de cada persona», apuntaba en una entrevista con SUR Cristóbal Ruiz Román, profesor de la Facultad de Educación de la UMA y director de un estudio sobre el barrio que dio lugar al libro 'Voces que no(s) cuentan. Análisis de la exclusión social desde las metáforas y propuestas para hacer pedagogía social', premiado por Cáritas.

De acuerdo con el estudio, el 87% de las unidades de convivencia están predispuestas a su inclusión. De este 87%, un 19% son hogares con estabilidad básica y más idoneidad para el cambio, que podrían cumplir el itinerario de inclusión social en menos de tres meses; pero un 68% requiere acompañamiento social y apoyo sostenido en el tiempo, con un proceso no inferior a los seis meses; mientras que el 13% restante precisaría una mayor atención, mediante procesos integrales dirigidos a superar situaciones estructurales de exclusión.

34,45% de la población es menor de 16 años Mucha gente ha nacido en el barrio después de que se instalara ahí a mediados de los años ochenta en el marco de un programa contra el chabolismo.

Son personas todas personas con las que hay que trabajar mucho, a las que las instituciones deben mucho: se las trasladó a Los Asperones dentro de un plan contra el chabolismo, qué paradoja, de manera temporal en los años ochenta, y ahí siguen cuarenta años después. Ellos, y sus hijos, puesto que en torno al 35% de sus vecinos tienen menos de 16 años. «Tanto el niño o la niña que acaba de nacer y tiene toda la vida por delante pero ya está marcada por haber nacido en Los Asperones como la persona que lleva allí cuarenta años y la vida la ha deteriorado, las dos, deben tener los mejores recursos», comentaba el profesor Ruiz Román en la citada entrevista. E incidía: «Donde la sociedad se la juega es en atender con la mayor dignidad a las personas que están más machacadas».

De acuerdo con el diagnóstico de Cruz Roja la intervención ha de comenzar con las unidades de convivencia que presentan mayor potencial de inclusión, con ese 20% de la población de Los Asperones. Paralelamente, se trabajaría con el resto de los residentes para alcanzar el mismo nivel de idoneidad ante las rutas de integración o inclusión social posibles, motivando y movilizándolos para que participen en el proceso y garantizando un acompañamiento permanente a las familias.

Cruz Roja también apostará por la energía de la juventud, por su capacidad de transformación, por su potencial de integración, así que recomienda realizar acciones concretas en el colectivo. Una chica de 17 años vecina del barrio declaraba a SUR a finales del pasado mes de septiembre: «Mi vida está fuera de aquí».

Las que viven en Los Asperones son personas, familias y hogares que en general tienen una «alta dependencia institucional» porque cuentan con muy bajos niveles de empleo regulado y, a cambio, registran una fuerte presencia de economía informal. La tasa de actividad, que suma a los ocupados y a los parados, es de un 26% en Los Asperones, frente a casi el 60% que se registra en el conjunto de Málaga. La tasa de paro es de un 82% -es del 12% en la provincia-, que en el caso de las mujeres sube hasta el 86%. De hecho, que la mayoría de titulares del Ingreso Mínimo Vital sean mujeres (nada menos que un 72,4%) subraya la feminización de la pobreza de la barriada.

El estudio ha detectado resistencia y temores entre los habitantes de la zona más deteriorada del asentamiento

También la situación de Los Asperones va por barrios, porque si bien la Fase 1 está más conectada al mundo laboral, las 2 y 3 presentan mayores dificultades, lo que conlleva niveles de vulnerabilidad y exclusión social más acuciantes entre sus residentes. La tasa de paro en la Fase 3 alcanza el 93%. Precisamente, es en este área en el que el reto del trabajo social es mayor: «Se revela necesaria una intervención social y administrativa encaminada a vencer la resistencia o los temores de los habitantes en este área».

Uno de los principales factores de exclusión es el bajo nivel educativo: el 77,3% de las personas de entre 16 y 64 años no tiene estudios de Educación Secundaria, frente al 42,9% de Andalucía. Y también existe una brecha digital significativa, especialmente entre los mayores de 65 años y, de nuevo, en la fase 3. La fuente principal de conexión a internet es la red facilitada por la UMA: el 66% de la población tiene acceso a internet, pero sólo un 7% de los hogares tiene ordenador, menos de la mitad tiene relación digital con el sistema de salud, únicamente el 37% se relaciona con el sistema de empleo por internet y todavía más limitado es su acceso a otros servicios como el IMV.

Vivir en Los Asperones enferma mental y físicamente

La exclusión social y la pobreza enferman. El estudio elaborado por Cruz Roja detecta una alta prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos mentales leves o moderados: el 12% de la población presenta algún tipo de enfermedad mental diagnosticada que en la mitad de los casos es ansiedad o depresión. Entre las enfermedades crónicas más frecuentes están la diabetes mellitus y el asma, patologías ligadas a la exposición a humos de quema de neumáticos y chatarra, actividad habitual en el entorno. Y, contrariamente a los estereotipos que se puedan tener, únicamente el 3% de la población presenta problemas de adicciones.

La incidencia de la discapacidad también es más importante que en la población en su conjunto: afecta al 16% de los habitantes de Los Asperones, frente al 10,45% en España. Y hay un 5% de personas dependientes.

«Un plan que incluya formación y empoderamiento requiere tiempo, pero a lo mejor sí se puede pensar en diez familias que están en condiciones de salir porque tengan su empleo»

Será un proceso largo. Pero tiene que ser adaptado a las circunstancias y características de cada hogar, de cada persona. Y tiene que estar dotado presupuestariamente. El profesor Cristóbal Ruiz Román comentaba: «Hay que generar presupuestos para procesos de acompañamiento y de inclusión. Un plan que incluya formación y empoderamiento requiere tiempo, pero a lo mejor sí se puede pensar en diez familias que están en condiciones de salir porque tengan su empleo. Hay matrimonios en los que los dos trabajan y estoy seguro que con un pequeño empujoncito estarían deseando salir».

Esas casas, esas calles, esa falta de servicios agudiza el sentimiento de exclusión de la población de Los Asperones. Ruiz Román también defendía que la mayoría de los habitantes del barrio «aspiran a ganarse la vida, tener un trabajo y autonomía», «es lo que hay que conseguir sin paternalismo, pero teniendo esa mirada histórica y de justicia social».